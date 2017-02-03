Волонтеры: в больницу Владивостока попал благовещенец с провалами в памяти

Фото: ok.ru/primpoisk25

Во Владивостоке в городскую клиническую больницу № 2 поступил мужчина, предположительно, житель Благовещенска. Как сообщает ассоциация волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», парень страдает провалами в памяти.

Мужчина рассказывает, что его зовут Станислав Викторович Хромов, ему 29 лет, он инвалид второй группы. Проживает в Благовещенске в районе улицы Северной. Есть сестра Ольга Викторовна.

«Возможно, он был в какой-то секте, жил и работал. Название секты не помнит. Как попал в больницу, не помнит», – сообщают волонтеры.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине или его родных, просят позвонить по телефону 8-914-721-22-32 или написать на почту primpoisk25@yandex.ru.

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#происшествия

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