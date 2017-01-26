На производственную базу в Сковородине подкинули двух маленьких медвежат

Двух медвежат подкинули на одну из производственных баз города Сковородино. Это случилось в феврале. Сейчас маленьких хищников перевезли в Благовещенск и готовят к тому, чтобы отправить их в Центр реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровске.

«Их еще слепыми подкинули на базу моего знакомого. Только-только, видать, родились. Они в какие-то тряпки были завернуты, – рассказывает житель Благовещенска Сергей Фомичев. – Месяц их выкармливали, и вот сейчас я перевез их в Благовещенск. Готовлю к дороге в Хабаровск».

По словам Сергея, у малышей абсолютно разный темперамент. Один – настоящий хищник.

«Он не ест совсем, из шприца его кормим. Кидается на второго, агрессивный такой. А второй, наоборот, ласковый, все время на руки просится», – продолжает Сергей.

Прежде чем перевозить малышей в Благовещенск, на маленьких хищников в Сковородине было получено ветеринарное свидетельство. Сделать это оказалось не так просто.

«Конечно, первым делом мы получили все документы. Но, казалось бы, все должны быть заинтересованы в сохранении животного мира, а нам пришлось больше четырех часов ждать, пока на ветстанции связывались с Хабаровском, пока решали, как оформить разрешение на выезд из области», – вспоминает мужчина.

Благовещенец уже связался с Центром реабилитации диких животных «Утес». Центр расположен в 150 километрах от Хабаровска. «Они предложили нам такой вариант: они приедут в Хабаровск, и там мы передадим им медвежат. Но мы хотим сами доехать до "Утеса" и посмотреть, в каких условиях будут жить наши малыши», – рассказал Сергей.

Сейчас Сергей собирает деньги на то, чтобы перевезти малышей. Легковой автомобиль взяли в аренду. Часть он потратил собственных средств, часть пожертвовали знакомые, не хватает еще около 4 тысяч рублей.

«Если люди отправят больше денег, мы все отдадим в "Утес". Медвежат надо в ближайшее время отвозить, они растут быстро», – рассуждает Сергей.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка 4276 0300 1402 3242. Карта на имя Сергея Владимировича Фомичева.

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#животные #Сковородино

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