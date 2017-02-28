Завершилась первая телевизионная языковая смена «Академия "Альфы"»

Дверь в шкаф закрылась – завершилась первая смена телевизионного языкового лагеря «Академия "Альфы"». На каникулах дети из разных городов Амурской области окунулись в мир Нарнии и телевидения. Они пытались победить Белую королеву, практиковались в английском и снимали сюжеты. О журналистике юным корреспондентам рассказывали сотрудники «Альфа-канала».

Горячие репортажи прямо из сказочной страны вели юные корреспонденты «Академии "Альфы"». Им первым удалось стать участниками нового проекта – уникального для нашего региона. Попали они туда через шкаф. Ведь тема первой смены – «Хроники Нарнии».

«Как будто бы попала в настоящую Нарнию. Тут все очень красиво. И мне очень интересно быть королем – это значит идти первым в самый страшный бой», – рассказала участница смены «Хроники Нарнии» лагеря «Академия "Альфы"» Яна Иванцова.

Каждый день – новые испытания, которые приходится выполнять, чтобы победить Белую королеву и спасти Нарнию. Пройти полосу препятствий, подготовить заклинание, сделать оружие – кстати, вместе с родителями – и найти мечи. Все задания участники смены выполняли безупречно.

Не только мечами, но и камерами каждый день вооружались юные нарнийцы. Перед ребятами открылся волшебный мир телевидения. Участники попробовали себя и в ролях оператора, и ведущего и корреспондента. Они вели репортажи с места событий и, конечно, снимались в программах «Альфа-канала».

Все участники были задействованы в съемках, раскрылись даже самые стеснительные. Съемочная группа канала – они же преподаватели лагеря – работала с ребятами всю смену. А еще каждый день в гости приезжали руководители и ведущие разных телепрограмм канала.

«Дяденька, который вел, – он веселый и интересный. Он высокий до потолка. Он руками может потолок подвинуть. Всё было так интересно! Я ставлю 5 сегодняшнему дню», – заявила участница смены Ирина Первенецкая.

Одно из самых сложных заданий – записать программу «Простые вопросы». Но не простую, а на английском языке.

И с этим заданием участники смены справились. Каждый день юные нарнийцы отправлялись в английскую деревню, где овладевали вполне реальным языком сказочной страны. Они учились выражать свои чувства и изучали жителей Нарнии в игровой форме. Никаких уроков во время каникул не было.

«Мы полностью каждый урок разбирали все существа, которые у нас в Нарнии, описывали их, давали им характеристики. Ребята – молодцы, принимали участие во всех играх, во всех мероприятиях», – пояснила преподаватель английского языка Карина Устян.

«В школе уроки – лишь бы просидеть. А здесь развлекательные. Хочется больше и больше», – поделился участник смены Артем Рыберт.

А еще жители Нарнии каждый день выбирали нового короля и королеву, зарабатывали кристаллы и учились работать в команде. Завершилась смена чаепитием с ведущими «Альфа-канала» и вручением памятных дипломов.

«Мне очень понравилось. Я со всеми сфотографировалась. Я так рада», – рассказала Полина Кулагина.

«Я бы еще осталась на неделю. А лучше на две», – добавила Ульяна Гавловская.

«Сначала мне казалось, что здесь будет не очень. Ну что делать тут ребенку в 14 лет. Но даже мне очень понравилось», – призналась Милена Кулеба.

«У всех слезы, все не хотят домой, все хотят еще на одну смену», – соглашается с ней Ксения Завацкая.

«Я думаю, что проект удался. Все, как мы планировали, все мы довольны. И дети, и родители довольны, потому что они были заняты. Некий такой симбиоз телевизионной, творческой, языковой смены – это уникально. И мы пока единственные», – оценила прошедшую смену генеральный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

«Наша смена, я считаю, прошла идеально. Дети счастливы, родители счастливы, счастливы мы, что доставили такое грандиозное удовольствие. И надеемся на следующую смену», – присоединилась к ней руководитель телевизионного языкового лагеря «Академия Альфы» Ксения Атакова.

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