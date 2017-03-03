Медведев посоветовал главе Минсельхоза «вставить будильник в разные места»

Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал замечание главе Минсельхоза Александру Ткачёву, опоздавшему на заседание кабмина. Собрание пришлось начать на 13 минут позже запланированного времени, передаёт ТАСС.

«Всем, кто не участвовал в Арктическом форуме, большой арктический привет, но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич, мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места», – пожурил глава правительства опоздавшего Ткачёва.

В повестке заседания значатся несколько законопроектов, в том числе поправки в Лесной кодекс, поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих, а также поправки в закон о науке и государственной научно-технической политике. Также члены правительства планируют выделить средства на строительство во Владикавказе филиала Мариинского театра и рассмотреть вопрос о выделении в текущем году субъектам РФ межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Как сообщало Амур.инфо, накануне президент РФ Владимир Путин прибыл на остров Земля Александры, чтобы лично проверить результаты «арктической уборки», проходившей в сложных климатических условиях. Глава государства поблагодарил всех участников непростого мероприятия, высоко оценив проделанную работу. Участниками уборки, в том числе, стали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минприроды Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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