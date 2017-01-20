Амурчане жалуются, что дорога Стойба – Экимчан покрыта ямами и льдом

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился очевидец. Мужчина пожаловался на состояние автодороги в Селемджинском районе между поселками Стойба и Экимчан. Там, по его словам, трасса покрыта ямами и льдом.

«Дорогу в этом месте необходимо почистить. Почему не чистят, не знаю, может, техники нет. Единственная дорога, как ездить – непонятно», – сообщил амурчанин.

На трассе Стойба – Экимчан до сих пор находится «вахтовка», которая провалилась в родник у дороги зимой. Как сообщало Амур.инфо, автомобиль вез работников на рудник Маломыр. На дороге стояла вода, и водитель решил объехать проезжую часть по обочине. Однако машина провалилась в разлившийся родник. На этом месте «вахтовка» находится до сих пор, она вмерзла в лед.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к главе Селемджинского района Сергею Капшуку.

«Эта "вахтовка" стоит еще с декабря. Водитель полез непонятно куда и в наледь провалился. В свое время ее не вытащили, она вмерзла. Теперь ждут весны, чтобы вытащить», – говорит Сергей Капшук.

Он отметил, что за состояние этого участка дороги отвечает частная компания. Власти его не обслуживают.

«У нас есть муниципальные дороги, но они в другом направлении – на Златоустовск, Огоджу. Этот участок находится в концессии Маломырского рудника. Я сейчас сам туда буду выезжать, посмотрю участок дороги. В Стойбе есть подрядная организация, которая зашла ЛЭП делать, попробую договориться с ними в виде спонсорской помощи, чтобы дали экскаватор, чтоб поставить на расчистку этой наледи», – сказал Сергей Капшук.

Глава района добавил, что подобное на этом участке наблюдается каждый год. Сопки выдавливают воду, и она намерзает, получаются такие канавы.

«Подготовим документы в прокуратуру, чтобы воздействовать на эту организацию», – подытожил Сергей Капшук.

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#происшествия #транспорт

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