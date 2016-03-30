Виталий Милонов усыновил ещё одного ребёнка

Фото: uznayvse.ru

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов усыновил ребёнка из петербургского детского дома, пишет «Российская газета». В аппарате парламентария изданию рассказали, что Виталий Валентинович и его супруга не хотели вначале предавать огласке факт усыновления, но когда поползли слухи, заявили об этом открыто.

Мальчика, которому всего месяц от роду, супруги решили назвать Ильёй. Усыновление для четы Милоновых – привычное дело: в их семье уже воспитываются четверо детей, из которых двое (Марфа и Николай) родные, ещё двое (Пётр и Евдокия) – приёмные.

Виталий Милонов активно выступает за укрепление института семьи и пропагандирует многодетность. В Законодательном ссобрании Петербурга, где парламентарий проработал два созыва, даже идеологические противники его всегда характеризовали как образцового семьянина.

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#дети #жизнь #российская власть

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