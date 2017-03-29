Дедушке Корнею сегодня – 135

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135 лет назад родился любимый всеми нами с детства детский писатель, критик, литературовед, переводчик Корней Чуковский. Увлечение детской словесностью, прославившее Чуковского, началось сравнительно поздно, когда он был уже знаменитым критиком.

В 1916 году Корней Иванович составил сборник «Ёлка» и написал свою первую сказку «Крокодил». В 1923 году вышли его знаменитые сказки «Мойдодыр» и «Тараканище», ещё через год – «Бармалей».

Несмотря на то, что сказки были напечатаны большим тиражом и выдержали множество изданий, они не вполне отвечали задачам советской педагогики. В феврале 1928 года в «Правде» была опубликована статья заместителя народного комиссара просвещения РСФСР Крупской «О “Крокодиле” Чуковского»: «Такая болтовня – неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником – весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдёт бесследно для него. Я думаю, “Крокодила” ребятам нашим давать не надо…».

В это время в среде партийных критиков и редакторов вскоре возникает термин – «чуковщина». Восприняв критику, Чуковский в «Литературной газете» публикует письмо, в котором «отречётся» от старых сказок и заявит о намерениях изменить направление своего творчества, написав сборник стихов «Весёлая колхозия», однако обещания своего не сдержит. Сборник так и не выйдет из-под его пера, а следующая сказка будет написана только через 13 лет.

По состоянию на 2015 год Корней Чуковский являлся самым издаваемым в России автором детской литературы: за год было выпущено 132 книги и брошюры тиражом 2,4105 миллиона экземпляров.

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Ежегодно 31 марта во всём мире проводится Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Резервное копирование – это создание копии данных на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе. В век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 – существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия – сбой в работе системы или потеря информации.

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Ровно полвека назад, 31 марта 1967 года Джими Хендрикс впервые сжёг свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, пришли в неописуемый восторг, и музыканту пришлось в дальнейшем повторять свой трюк с завидной регулярностью.

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285 лет назад родился австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн. За свою жизнь он создал 24 оперы, написал 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 фортепианные (клавирные) сонаты, 126 трио для баритона, увертюры, марши, танцы, дивертисменты для оркестра и разных инструментов, концерты для клавира и других инструментов, оратории, различные пьесы для клавира, песни, каноны, а также обработки шотландских, ирландских и валлийских песен для голоса с фортепиано.

Гайдн – представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров как симфония и струнный квартет. Кроме того он является создателем мелодии, впоследствии лёгшей в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии.

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85 лет назад родился японский кинорежиссёр Нагиса Осима. В 1976 году он снял свой, пожалуй, самый известный фильм – «Империя чувств». В этой картине режиссёр вновь обратился к теме «секс и политика», которая поднималась в ряде его ранних фильмов. В последующие годы Осима принял участие ещё в нескольких международных проектах – снял такие фильмы, как «Империя страсти» (1978), военная драма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» (1983) и сатирическая лента «Макс, моя любовь» (1986). Последняя была прохладно принята критикой, из-за чего Осима на много лет ушёл из кино, работая в основном на телевидении.

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