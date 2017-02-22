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«Кубок Эриданса–2017» и спектакль «Идеальная жена»: выходные в Благовещенске

«Кубок Эриданса–2017» и спектакль «Идеальная жена»: выходные в Благовещенске
Фото: www.blagoveshensk.ru

В этот уикенд Благовещенск примет турнир по танцевальному спорту «Кубок Эриданса–2017». Также пройдет зимне-весеннее первенство города по футболу и первенство города по бильярду. Кроме того, в ОКЦ покажут спектакль «Идеальная жена», а в ГДК состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 1 апреля

Дом ремесел приглашает на несколько мастер-классов: по работе с глиной, по изготовлению народной куклы и в технике бисероплетение. Начало в 10:00.

В 17:00 в ГДК состоится премьера спектакля образцовой театральной студии «Этюд» «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Разумовской.

Театр кукол приглашает в 11:00 на спектакль «Раз-ромашка, два-ромашка», а театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Слишком женатый таксист».

В 19:00 в ОКЦ можно будет посмотреть комедию положений «Идеальная жена» с Марией Порошиной в главной роли.

Воскресенье, 2 апреля

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» состоится открытое первенство города Благовещенска по бильярду «Свободная пирамида». В мероприятии примут участие 20 человек.

В 11:00 в Grand Arena Ostrova начнется парад открытия ежегодного традиционного турнира по танцевальному спорту «Кубок Эриданса–2017». На турнир приедут около 300 лучших спортсменов со всего Дальнего Востока.

В 11:00 Общественно-культурный центр приглашает на праздничную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Любовь без границ». В программе участвуют творческие коллективы ОКЦ.

Дом ремесел в 11:00 проведет мастер-класс в технике бисероплетение, а в 14:00мастер-класс по керамике.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Жуткий господин Ау».

В ГДК состоится отборочный тур регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки». Начало в 15:00.

В 15:00 в областной филармонии начнется юбилейный концерт эстрадной студии «Феерия».

В театре драмы в 18:00 можно посмотреть спектакль «Пизанская башня».

Суббота и воскресенье, 1 и 2 апреля

Оба выходных дня в городе будет проходить зимне-весеннее первенство города Благовещенска по футболу на приз «Подснежник». Соревнования пройдут на стадионах «Спартак» и «Юность».

Два дня город будет праздновать День смеха. В отделениях ОКЦ по адресам: улица Кузнечная, 210, и улица Чайковского, 194, организуют выставки детских работ творческих студий «Колорит» и «Художник».

Поклонники походов по кинотеатрам могут посмотреть следующие фильмы: «Смурфики: Затерянная деревня», «Призрак в доспехах», «Босс-молокосос», «Зверопой», «Могучие рейнджеры», «Собачья жизнь», «Красавица и Чудовище», «Живое», «Мульт в кино. Выпуск № 50», «Лекарство от здоровья», «Конг: остров череп»,» Послесвадебный разгром», «Логан», «Сплит», «Демон внутри». С подробным расписанием можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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#жизнь #отдых

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