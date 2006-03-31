Приговорили к расстрелу: история Приамурья

В последний день марта в 1938 году выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР приговорила I секретаря Амурского обкома ВКП(б) Василия Иванова к расстрелу. Причастными к «право-троцкистскому заговору» также были названы председатель облисполкома, его заместитель, два заведующих отделами райкомов партии, председатель Благовещенского горсовета, секретарь обкома комсомола и многие другие.

***

31 марта (по новому стилю) 1915 года газета «Благовещенское утро» сообщала: на строительство железной дороги прибыла новая партия заключённых числом 500 человек.

***

31 марта 1918 года V войсковой круг Амурского казачьего войска постановил признать власть Советов, а казачье войско как особую сословную единицу упразднить. Таким образом, в этот день казачье войско Приамурья, организованное в 1855 году, прекратило существование.

***

Благовещенские женщины-хетагуровки в последний день марта 1938 года сообщили о своём решении включиться в социалистическое соревнование и активно участвовать в общественной и культурно-массовой работе. В этот день завершил свою работу слёт хетагуровок Приамурья.

***

31 марта 1962 года пленум обкома партии принял решение создать четыре территориальных производственных совхозно-колхозных управления – Тамбовское, Райчихинское, Белогорское и Свободненское.

***

31 марта 1978 года футболисты «Амура» провели в Японии заключительный, четвёртый, товарищеский матч. Он закончился со счётом 2:1 в пользу амурчан. Такой же счёт был в третьей игре в Токио. Первый матч, который провели в этом же городе, завершился нулевой ничьей, а в Осаке амурчане забили единственный гол. Автором стал С. Березин. В итоге «Амур» одержал три победы, один матч сыгран вничью, забито пять мячей, пропущено два.

***

31 марта 1987 года в Благовещенске прошла учредительная конференция ветеранов войны и труда Приамурья. На ней были избраны областной совет ветеранов и ревизионная комиссия. Председателем областного совета ветеранов стал Н. Г. Мерекин.

***

В 2006 году на Амур.инфо обсуждали участившиеся случаи русско-китайских конфликтов. Три заявления о фактах нападения на благовещенцев в соседнем Хэйхэ поступили за неделю в представительство МИДа по Амурской области. Амурские дипломаты направили ноту в консульство КНР в Хабаровске, в которой изложили свои претензии властям Хэйхэ. Свое письмо в канцелярию иностранных дел Народного правительства отправила и администрация Приамурья.

***

В этот день в 2011 году на международной переправе на реке Амур между российским посёлком Поярково и китайским Сюнькэ под лёд провалился грузовик с товаром. Машина вышла из Китая. По неизвестной причине она заглохла и через несколько часов ожидания помощи провалилась.

***

2014 год. В селе Бомнак Зейского района состоялось торжественное открытие памятника писателю-геодезисту Григорию Федосееву и его легендарному проводнику-эвенку Улукиткану. Создание мемориала началось по инициативе директора бомнакской школы, а скульптором стал Валерий Разгоняев.

Просмотров всего: 281

#жизнь #история

распечатать