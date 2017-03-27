На месте пожара в амурском селе Невер найдено тело женщины

Фото: punkt-a.info

В четверг, 30 марта, в селе Невер Сковородинского района произошел пожар в жилом доме. Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте происшествия было обнаружено тело пожилой женщины.

По официальной информации ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в Невере поступило сегодня в 16:20. Пожарные прибыли на место через три минуты. В это время жилой дом и веранда горели открытым пламенем. В течение четырех минут пожар локализовали, еще около часа ушло на полную ликвидацию.

Дом оказался поврежден по всей площади. Веранда сгорела, произошло обрушение потолочных перекрытий. Рядом стоящие жилые дома от распространения огня удалось спасти.

По информации ИА «Амур.инфо», на месте происшествия пожарные обнаружили тело женщины 1941 года рождения. Обстоятельства ее смерти сейчас предстоит выяснить.

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