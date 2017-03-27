Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость
Сегодня, 21:21 0

На месте пожара в амурском селе Невер найдено тело женщины

На месте пожара в амурском селе Невер найдено тело женщины
Фото: punkt-a.info

В четверг, 30 марта, в селе Невер Сковородинского района произошел пожар в жилом доме. Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте происшествия было обнаружено тело пожилой женщины.

По официальной информации ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в Невере поступило сегодня в 16:20. Пожарные прибыли на место через три минуты. В это время жилой дом и веранда горели открытым пламенем. В течение четырех минут пожар локализовали, еще около часа ушло на полную ликвидацию.

Дом оказался поврежден по всей площади. Веранда сгорела, произошло обрушение потолочных перекрытий. Рядом стоящие жилые дома от распространения огня удалось спасти.

По информации ИА «Амур.инфо», на месте происшествия пожарные обнаружили тело женщины 1941 года рождения. Обстоятельства ее смерти сейчас предстоит выяснить.

Просмотров всего: 516

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

На участника массовой драки на благовещенском перекрестке завели уголовное дело
Происшествия 10

В Благовещенске на незаконной свалке лежат коровьи черепа
В России и мире

Жвачка со смертельными заданиями-призывами появилась в магазинах Приморья
В России и мире

Хабаровчанин пойдёт под суд за убийство новорождённого ребенка.