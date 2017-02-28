Мэр Свободного Роберт Каминский уходит в отставку

Фото: amurobl.ru

В четверг, 30 марта, губернатор Амурской области Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом. Глава региона одобрил решение мэра города Роберта Каминского покинуть свой пост.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на следующий день, 31 марта, депутаты свободненского городского совета должны принять отставку Каминского.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года полномочия Роберта Каминского как мэра Свободного должны были истечь. Но, согласно федеральному законодательству, его право руководить городом автоматически продлилось до 10 сентября 2017 года.

Роберт Каминский руководил администрацией Свободного с 2003 года. Весной 2008 года на него завели уголовное дело и временно отстранили от исполнения обязанностей. Однако уже осенью 2008 года следственные органы отменили это решение. В 2012 году Каминский пошел на третий срок в качестве мэра Свободного.

Просмотров всего: 1727

#Свободный

распечатать