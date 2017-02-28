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Мэр Свободного Роберт Каминский уходит в отставку

Мэр Свободного Роберт Каминский уходит в отставку
Фото: amurobl.ru

В четверг, 30 марта, губернатор Амурской области Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом. Глава региона одобрил решение мэра города Роберта Каминского покинуть свой пост.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на следующий день, 31 марта, депутаты свободненского городского совета должны принять отставку Каминского.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года полномочия Роберта Каминского как мэра Свободного должны были истечь. Но, согласно федеральному законодательству, его право руководить городом автоматически продлилось до 10 сентября 2017 года.

Роберт Каминский руководил администрацией Свободного с 2003 года. Весной 2008 года на него завели уголовное дело и временно отстранили от исполнения обязанностей. Однако уже осенью 2008 года следственные органы отменили это решение. В 2012 году Каминский пошел на третий срок в качестве мэра Свободного.

Просмотров всего: 1727

#Свободный

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Наконец-то! чего дураков у власти держать, пусть валит! Давно пора было Свободный подчистить

  • Вольт

    Вольт
    2 часа назад

    Какое горе(((( Лучший мэр страны

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Старший в классе

    Наконец-то! чего дураков у власти держать, пусть валит! Давно пора было Свободный подчистить



    Дада, по вотсапу расходится информация о том, что вместе с Каминским уходят Большакова, Дорошкевич и многие другие работники администрации уволены.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Полномочия Каминского истекают в марте. Его в марте губер типо "снял"

    В сентябре выборы должны быть БЫ

    Но(!)

    Угадайте с одного раза какое решение примут депутатишки местные?

    А?

    Выборы отменить - денег нет. Мэра будут они (депы) выбирать из предложенных кандидатур.

    .Каминский вам Свободненцы еще ангелом покажется, по сравнению с вновь "избранным".

    Вас напнут, кароче

  • Чингиз1

    Чингиз1
    2 часа назад

    О том, что Каминского снимают, в городе было известно ещё два дня назад... Однако ж, сегодня АИ выдаёт "новость" о том, что он остаётся у руля до 10 сентября, а через несколько часов - "мэр уходит в отставку". На сайте правительства формулировочка "Козлов согласился с решением Каминского оставить пост главы"..

    Так сняли или согласился Козлов с "решением" Каминского?

    А-то ведь за развал города Каминскому впоследствии ещё и приплачивать будут нехилые деньги за " долголетний добросовестный труд" на посту главы(

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Повезло , что сам уходит и без наручников, а ведь могли и увести .

  • full

    full
    1 час назад

    Серегу в меры Свободного!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Ну да. Сам снялся. Еще и в день внеочередной губернаторской проверки. Не доверяют Каминскому тот масштаб работы, который грядет в город

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    mikey007

    Полномочия Каминского истекают в марте. Его в марте губер типо "снял"

    В сентябре выборы должны быть БЫ

    Но(!)

    Угадайте с одного раза какое решение примут депутатишки местные?

    А?

    Выборы отменить - денег нет. Мэра будут они (депы) выбирать из предложенных кандидатур.

    .Каминский вам Свободненцы еще ангелом покажется, по сравнению с вновь "избранным".

    Вас напнут, кароче



    Все верно, к Газпрому нужно подбирать ответственного дояра. Чтобы была стабильность, благодать и прочее в отчетах в Московию. Там глянут на гибкость местных ставленников, которые создают все условия для удовлетворения и справления нужд почтенных гостей, авось и поближе в верха возьмут, и крыша прочная появится, как у островитянина.

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Славой богу! Пожелаем ему удачного пути

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Знаток28

    Славой богу! Пожелаем ему удачного пути



    Далека дорога твоя.

    Далека, дика и пустынна,

    Эта даль и глушь

    Не для слабых душ,

    Далека дорога твоя.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    mikey007

    Полномочия Каминского истекают в марте. Его в марте губер типо "снял"

    В сентябре выборы должны быть БЫ

    Но(!)

    Угадайте с одного раза какое решение примут депутатишки местные?

    А?

    Выборы отменить - денег нет. Мэра будут они (депы) выбирать из предложенных кандидатур.

    .Каминский вам Свободненцы еще ангелом покажется, по сравнению с вновь "избранным".

    Вас напнут, кароче



    Абсолютно согласен.

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Давайте гадать, кто следующим мэром юудет?

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Выборы Путина скоро,бодрячок начинает действовать!Кто следующий?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    А кто-то мне говорил что не свалить уже этого Каминского, а нет, губернатор правильно сделал, надо было давно чистку сделать

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Всем же ясно что Козлов снял этого бездельника с трона. Каминский пересидел трех губернаторов, видимо нашла коса на камень. Проверка без предупреждения- она такая.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    marcepan

    Давайте гадать, кто следующим мэром юудет?



    Ктонить ниочем такой.

    Чтоп поблеклей губера

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ушёл, чтобы вернуться осенью!

    Всё предсказуемо.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Мой Господин

    Всем же ясно что Козлов снял этого бездельника с трона. Каминский пересидел трех губернаторов, видимо нашла коса на камень. Проверка без предупреждения- она такая.



    Он до своего срока досидел. Тютелька в тютельку.

    Для мухлежа просто едру время понадобилось

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Представляю испуганный взгляд Каминского и половины управленцев в администрации, когда к ним без предупреждения зашел Козлов) Сейчас на местных рынках будет масштабная раскупка штанов, потому что обделались там все.

    Уволено больше половины сотрудников администрации, хоть как то замешаные в делах Каминского. Хорошо Козлов прорядил Свободный.

    Почаще бы таких чисток

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    СаняCh

    Представляю испуганный взгляд Каминского и половины управленцев в администрации, когда к ним без предупреждения зашел Козлов) Сейчас на местных рынках будет масштабная раскупка штанов, потому что обделались там все. Уволено больше половины сотрудников администрации, хоть как то замешаные в делах Каминского. Хорошо Козлов прорядил Свободный. Почаще бы таких чисток



    Народу хоть настроение подняли, за такие решения можно и выпить)

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Думаю, что не зря народ в Москве митинговал. Сразу и взяточников стали находить и глав снимать.

  • СТ

    СТ
    55 минут назад

    Чингиз1

    О том, что Каминского снимают, в городе было известно ещё два дня назад... Однако ж, сегодня АИ выдаёт "новость" о том, что он остаётся у руля до 10 сентября, а через несколько часов - "мэр уходит в отставку". На сайте правительства формулировочка "Козлов согласился с решением Каминского оставить пост главы"..

    Так сняли или согласился Козлов с "решением" Каминского?

    А-то ведь за развал города Каминскому впоследствии ещё и приплачивать будут нехилые деньги за " долголетний добросовестный труд" на посту главы(



    Да ладно, не заморачивайтесь) Однозначно, Козлов согласился с решением...но не Каминского

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    marcepan

    Давайте гадать, кто следующим мэром юудет?



    толкают Романова. он уже сложил полномочия главы района. Ему дадут ИО, он будет показывать предвыборную показуху

  • S kak $

    S kak $
    36 минут назад

    marcepan

    Давайте гадать, кто следующим мэром юудет?



    Какой-нибудь не амурчанин.

  • Знаток28

    Знаток28
    19 минут назад

    S kak $

    marcepan

    Давайте гадать, кто следующим мэром юудет?



    Какой-нибудь не амурчанин.



    Хуже чем этот никого не будет

  • Котофея

    Котофея
    12 минут назад

    Почему не будет хуже? Будет )) чем Романов лучше? Уже со своей дорогущей машиной на всю страну засветился

  • Знаток28

    Знаток28
    8 минут назад

    Котофея

    Почему не будет хуже? Будет )) чем Романов лучше? Уже со своей дорогущей машиной на всю страну засветился



    Чем Романов лучше покажет время,а может и не покажет.

    Каминского сняли, а это главное!

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