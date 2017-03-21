В Благовещенске юные музыканты исполнят произведения великих композиторов (видео)

4 апреля в Благовещенске стартует цикл концертов камерного детского оркестра «Концертино» Центральной школы искусств. Сейчас юные музыканты готовятся к выступлениям.

Оркестр «Концертино» был создан в 2010 году. За эти годы ребята много и с успехом выступали, в том числе на разных конкурсах и фестивалях. Сейчас им предстоит интересная и творческая работа: создание цикла музыкально- просветительских концертов.

Так, музыканты стали победителями муниципального гранта в сфере культуры и искусства в номинации «Году экологии посвящается». На средства гранта и будут показаны музыкально-поэтические композиции, в которых музыка связана с окружающим миром природы.

Всего запланированы четыре концерта, каждый имеет свое название: «Весеннее дыхание природы», «Яркие краски летнего калейдоскопа», «Осенние мотивы» и «Зимние узоры».

Это будут музыкально-поэтические композиции, в которых прозвучат стихи и произведения Вивальди, Брамса, Пьяццоллы, Гайдна и других великих композиторов.

«В любом произведении заложен изначально какой-то образ, будь то образ природы, мгновение, движение или запечатление чего-то, как у импрессионистов. Они всегда пытались запечатлеть это в музыке. Или какие-то впечатления из поездок, от посещений красивых мест», – отметила художественный руководитель и дирижер оркестра Лариса Сарвазян.

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