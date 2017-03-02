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В четырех районах Приамурья началась посевная (фото, видео)

В четырех районах Приамурья началась посевная (фото, видео)

В четырех районах Амурской области – Ивановском, Константиновском, Белогорском и Тамбовском – стартовала посевная кампания. Больше всего полей ранними зерновыми засеяли в Ивановском районе – 450 гектаров.

Для повышения урожайности в этом году закупили 20 тысяч тонн минеральных удобрений. Около тысячи тонн уже внесли в почву. Работы продолжаются.

Всего на этот сезон в области под ранние зерновые отдадут больше 190 тысяч гектаров. План выполнен пока на 0,4 процента.

Константиновский район – один из первых, где стартовала посевная кампания одного из сельхозхозяйств. На поле площадью 130 гектаров высаживают ячмень, являющийся здесь основной зерновой культурой. Сеять ячмень начали в марте: в этом году снег сошел быстро, и, чтобы влага не успела испариться, работники вышли в поля.

В этом хозяйстве аграриям предстоит засеять ячменем 1 200 гектаров – 324 тонны. Чтобы справиться с таким объемом, на полях работают с обеда до вечера.

«В данное время суток с утра – мороз, поэтому начинаем с обеда. И до семи часов, весь световой день. С 12:00 до 19:00. Потом солнце заходит, работы останавливаются», – объясняет бригадир константиновского участка ООО «Агрокомплекс» Александр Шелевой.

В работах задействованы 30 человек. Это аграрии из ближайших сел и деревень. Набрать бригаду рабочих из одного населенного пункта очень сложно из-за нехватки специалистов.

Аграрии этого хозяйства планируют завершить посев ячменя до 10 апреля и перейти к высаживанию пшеницы. В середине июля спецтехника снова зайдет на эти поля, чтобы собрать урожай.

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#сельское хозяйство

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