Среднюю зарплату в Приамурье собираются поднять до 60 тысяч рублей

Фото: amurobl.ru

Власти Амурской области планируют, что в перспективе средняя заработная плата в регионе увеличится до 61,8 тысячи рублей. Об этом в ходе заседания в амурском правительстве рассказал глава Приамурья Александр Козлов.

«Мы намерены привлечь в регион за 10 лет инвестиций на сумму 1,1 триллиона рублей, увеличить среднемесячную зарплату в 1,8 раза до 61,8 тысячи рублей, увеличить темп роста налоговых и неналоговых доходов в 1,8 раза до 82,4 миллиарда рублей», – цитирует Козлова пресс-служба правительства области.

Предполагается, что к 2025 году валовый региональный продукт (с учетом индекса цен) увеличится в два раза – до 888,9 миллиарда рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства должен вырасти до 72,8 миллиарда рублей. Власти рассчитывают обеспечить прирост населения и рост продолжительности жизни амурчан.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе заседания сообщил, что сейчас разработана и утверждена совершенно новая система работы правительства РФ по развитию Дальнего Востока. Она позволит строить работу более эффективно.

Так, теперь документально закреплено понятие «опережающего развития», то есть показатели развития регионов ДВ должны быть выше средних по России. И, по заявлению президента России Владимира Путина, финансирование должно быть достаточным именно для такого развития.

Для этого с 2017 года интересы Дальнего Востока должны учитываться отдельным пунктом во всех государственных программах, с конкретизацией по регионам. Так же будет строиться работа целевых программ.

Кроме того, все инвестиционные проекты госкомпаний будут проходить согласование в Минвостокразвития. Дальний Восток сможет обеспечить стабильное и эффективное вливание инвестиций в свои регионы.

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