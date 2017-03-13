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Сегодня, 19:18 46

Среднюю зарплату в Приамурье собираются поднять до 60 тысяч рублей

Среднюю зарплату в Приамурье собираются поднять до 60 тысяч рублей
Фото: amurobl.ru

Власти Амурской области планируют, что в перспективе средняя заработная плата в регионе увеличится до 61,8 тысячи рублей. Об этом в ходе заседания в амурском правительстве рассказал глава Приамурья Александр Козлов.

«Мы намерены привлечь в регион за 10 лет инвестиций на сумму 1,1 триллиона рублей, увеличить среднемесячную зарплату в 1,8 раза до 61,8 тысячи рублей, увеличить темп роста налоговых и неналоговых доходов в 1,8 раза до 82,4 миллиарда рублей», – цитирует Козлова пресс-служба правительства области.

Предполагается, что к 2025 году валовый региональный продукт (с учетом индекса цен) увеличится в два раза – до 888,9 миллиарда рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства должен вырасти до 72,8 миллиарда рублей. Власти рассчитывают обеспечить прирост населения и рост продолжительности жизни амурчан.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе заседания сообщил, что сейчас разработана и утверждена совершенно новая система работы правительства РФ по развитию Дальнего Востока. Она позволит строить работу более эффективно.

Так, теперь документально закреплено понятие «опережающего развития», то есть показатели развития регионов ДВ должны быть выше средних по России. И, по заявлению президента России Владимира Путина, финансирование должно быть достаточным именно для такого развития.

Для этого с 2017 года интересы Дальнего Востока должны учитываться отдельным пунктом во всех государственных программах, с конкретизацией по регионам. Так же будет строиться работа целевых программ.

Кроме того, все инвестиционные проекты госкомпаний будут проходить согласование в Минвостокразвития. Дальний Восток сможет обеспечить стабильное и эффективное вливание инвестиций в свои регионы.

Просмотров всего: 1435

#губернатор #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (46) Обсудить на форуме
  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Есть нанайский способ управлять оленем. Когда перед его мордой, на верёвочке, вывешивают морковку. Сколько бы олень не бежал за ней, она остаётся недоступной.

    Областная власть может поднять "среднюю зарплату" только для областных чиновников. Даже для муниципальных она этого сделать не может, не говоря уже о частниках.

    Когда-то были пятилетние планы, сейчас всё больше переходят к десятилетним обещаниям. Прогресс.

  • 55

    55
    3 часа назад

    Я от этого бодряка вместе с галушкой скоро чекнусь. Они действительно бабы ванги или фантазирующие олигофреники...

  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    Фантазеры... Кому повысить среднюю зарплату? Люди в большинстве своем получают 20 - 25 тысяч, и того меньше...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    всегда пугали слова: Планируется,намерены привлечь,предполагается,должен вырасти, должны быть выше.

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    3 часа назад

    Работникам водоканала зарплату повысьте!!! Город растёт, сети растут, народ сокращают, а выполнение работы требуют(. Гдеее повышение???

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Среднюю зарплату в Приамурье собираются поднять до 60 тысяч рублей

    Но платить ее не будут

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    В каком столетии?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Вот это деньюжки! Вот это зарплата!.

    Кому такая щедрая зарплата будет начисляться?

    Или это просто перед мордой идиота как маятник качают к выборам Путина?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Даже местные , не говоря о московских живут на Марсе.КАА под императора России косит, только он в % считает.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    3 часа назад

    так это к 2027((((. даёшь 100 000 к 2037!УРАААААААААААА!!!!!!

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    если поднять зарплаты начальникам, средняя зарплата увеличится.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Так и выходит, при инфляции в 6% в год, за десять лет, более 60% только инфляция съест.. вот вам ии рост в 100%)) математика, ничего более..

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Надо верить и настанет светлое будущее,без веры нельзя жить....

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Иногда думается, что вообще жить нельзя стало

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Так напмсано к 2025 году, как капремонт в 2040 году, хихи

  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    maxxx36360102Работникам водоканала зарплату повысьте!!! Город растёт, сети растут, народ сокращают, а выполнение работы требуют(. Гдеее повышение???


    В Москве ваши деньги на повышение зарплат, там они нужнее...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Ну щас же сорок средняя по бумажкам, увеличят до 60.

    Кароче еще посокращают людей

  • OT

    OT
    2 часа назад

    архивная

    Надо верить и настанет светлое будущее,без веры нельзя жить....



    Вот сначала положится-бы на слово "надо", а уж потом надо верить. А с какой стати полагаться на это слово "надо"?

  • татьяна59

    татьяна59
    2 часа назад

    .Однажды, Ходжа неосторожно похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время. Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:

    – И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!

    – Успокойся жена, – ответил Насреддин, – и получше спрячь деньги. Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…------------ Вот и у нас так когда обещают народу улучшение то всегда через 5 или 10 лет .Никогда не слышала чтобы сказали зарплата завтра будет достойной. И так во всём это не только зарплаты касается.

  • Vader

    Vader
    2 часа назад

    средняя зарплата учитывается без зарплат продавцов, официантов и прочих людей, работающих у всяких ИП. у них зарплаты как были 12-14 тыс, так и останутся

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ха ха.ха.. интересно кому это планируют они увеличить.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Поднимут ли зарплату узнать сможем только в будущем. Пока рассуждать рано, так же как и ныть, о том, чего ещё не сделали

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Интересно, насколько же взлетят цены при одном только упоминании о грядущем повышении зарплаты?

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    В два раза взлетят

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    Старший в классе

    Поднимут ли зарплату узнать сможем только в будущем. Пока рассуждать рано, так же как и ныть, о том, чего ещё не сделали



    интересно, лично у Вас уровень реальной (не номинальной) заработной платы на сколько вырос за последние допустим 3 года?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    Имея ввиду громадные инвестиции, идущие в область, вполне реальный результат

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    Поднимут ли зарплату узнать сможем только в будущем. Пока рассуждать рано, так же как и ныть, о том, чего ещё не сделали



    интересно, лично у Вас уровень реальной (не номинальной) заработной платы на сколько вырос за последние допустим 3 года?



    Уровень моей зарплаты должен касаться только меня.. Больше работаю, больше зарабатываю.. На жизнь хватает, но без лишнего

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    Поднимут ли зарплату узнать сможем только в будущем. Пока рассуждать рано, так же как и ныть, о том, чего ещё не сделали



    интересно, лично у Вас уровень реальной (не номинальной) заработной платы на сколько вырос за последние допустим 3 года?



    Да сколько

    Он дополнительную взял работу

    Он кроме ВКонтактиков еще и тут клавиши долбит

    Платят в черную кстати.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Есть такая работа еще - лапшу на уши вешать.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    2 часа назад

    Шалабола !!! К 2025 году при таком раскладе власть просто народ снесет!!

  • full

    full
    1 час назад

    Во сказочник. Нужно уже какой то синоним этому козловскому рассказалу придумывать. Типа помечтал, озвучил свой сон или.....

  • full

    full
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    Имея ввиду громадные инвестиции, идущие в область, вполне реальный результат



    Не подскажете, на каком километре уже эти громадные инвестиции? Съезжу, встречу.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007Есть такая работа еще - лапшу на уши вешать.


    Форумчане наслышаны о твоей работе. Не хвастай

  • системник

    системник
    1 час назад

    Проблема власти в том,что они и сегодня не знают какая часть населения Амурской области получает зарплату, особенно в сельской местности.

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Разве плохо, что об этом говорят и пытаюсь ввести в жизнь! Здравая инициатива, могу пожелать только удачи

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    Есть такая работа еще - лапшу на уши вешать.



    Форумчане наслышаны о твоей работе. Не хвастай


    Не форумчане, а едроботы насочиняли

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Знаток28

    Разве плохо, что об этом говорят и пытаюсь ввести в жизнь! Здравая инициатива, могу пожелать только удачи



    Как че плохого?

    Лапшу эту, с ушей которая, то не сваришь.

    Это плохо

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Знаток28

    Разве плохо, что об этом говорят и пытаюсь ввести в жизнь! Здравая инициатива, могу пожелать только удачи



    Не. Здравая инициатива. Но как-то тускло.



    В Америке минимальная оплата труда - 7 долларей в час. 7 х 8 = 56 долларей в день. Больше 3 тысяч в день.



    60 штук меньше, чем за 20 дней отбиваются. И это у самых неквалифицированных, практически у бомжей.



    Так шта... требую заявить зарплату в 200 тыс. Утрем нос буржуазии.



  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Знаток28

    Разве плохо, что об этом говорят и пытаюсь ввести в жизнь! Здравая инициатива, могу пожелать только удачи



    Чтобы это ввести в жизнь, необходимо законодательно разрешить исполнительным органам власти и местного самоуправления разрешить, хотя бы, рекомендовать предприятиям и организациям повышать зарплаты, не говоря уже о контроле исполнения таких рекомендаций. Этого нет, и не предвидится, при существующей буржуазной системе власти.

    Если государство не может принять закон, по которому МРОТ (минимальный размер оплаты труда) соответствовал бы нищенскому прожиточному минимуму, будут ли при этом "инвесторы миллиардов" тратить деньги на зарплаты для простых рабочих и служащих? Конечно, нет. Лучше экономию по фонду оплаты труда разделят между высшим "менеджментом", а среднюю покажут, как 60 тысяч рублей. И сейчас у нас в области средняя зарплата свыше 30 тысяч, только, кто её реально получает, хотя статистика и власти её видят такой.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    «Мы намерены привлечь в регион за 10 лет инвестиций на сумму 1,1 триллиона рублей, увеличить среднемесячную зарплату в 1,8 раза до 61,8 тысячи рублей.Это к 2027 году намерены увеличить,ну что дорогие амурчане,подождем,а пока терпите денег нет.

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Я не думаю, что это лапша на уши. Если вы работаете неофициально, то естественно вам никто не может гарантировать повышения зп. Нам пусть оклад и не повышают, но за счет премиальных и надбавочных нормально выходит

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Уголёк

    Я не думаю, что это лапша на уши. Если вы работаете неофициально, то естественно вам никто не может гарантировать повышения зп. Нам пусть оклад и не повышают, но за счет премиальных и надбавочных нормально выходит



    В Молодой Гвардии ЕР зарплату официально за форуменые посиделки платят?

    Да ну на

    Не верю

    Черная касса там

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Бодрячок стал пейсателем-фантастом?

    Хотя, до 62 тыр зарплата реально может подняться за эти 10 лет.

    И не мудрено с такой инфляцией.

    А пока прожиточный минимум у нас снижается, а тарифы и цены растут.

  • full

    full
    48 минут назад

    Уголёк

    Я не думаю, что это лапша на уши. Если вы работаете неофициально, то естественно вам никто не может гарантировать повышения зп. Нам пусть оклад и не повышают, но за счет премиальных и надбавочных нормально выходит



    Если у тебя в методичке это написано, как ты по другому тут наврешь?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    Уголёк

    Я не думаю, что это лапша на уши. Если вы работаете неофициально, то естественно вам никто не может гарантировать повышения зп. Нам пусть оклад и не повышают, но за счет премиальных и надбавочных нормально выходит



    КАКИМ образом официальную заработную плату в ЧАСТНОМ предприятии начнут поднимать по указанию губерантора? КАКИЕ могут дать гарантии те, кто НИКАКИМ образом не воздействует на частные компании? Чего вы тут ВРЁТЕ так в наглую а?

  • krasnova

    krasnova
    10 минут назад

    УТОПИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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