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На участника массовой драки на благовещенском перекрестке завели уголовное дело

На участника массовой драки на благовещенском перекрестке завели уголовное дело

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников массовой драки на перекрестке Ленина – Шевченко. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в городском отделении полиции.

Как сообщало «Амур.инфо», в ночь с 25 на 26 февраля на перекрестке улиц Ленина – Шевченко произошла серьезная потасовка. Со слов очевидцев, группа людей в состоянии алкогольного опьянения избивала молодого человека. Позже была опубликована видеозапись с места происшествия.

«В отношении участника драки, который причинил вред здоровью потерпевшего, возбуждено уголовное дело по статье 112 "Причинение средней тяжести вреда здоровью"», – рассказала представитель МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Сейчас подозреваемый находится на свободе. «В отношении него применена мера пресечения с обязательством явки и подпиской о невыезде с территории Благовещенска», – добавила она.

Данная мера действует на время проведения следствия. Известно, что подозреваемый – уроженец Якутии, проживает в Благовещенске.

От комментариев по поводу того, что стало причиной массовой драки, в полиции воздержались.

Статья 112 Уголовного кодекса РФ предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, перекресток Ленина – Шевченко взят полицией под усиленную охрану. «В ночное и вечернее время за данным перекрестком закреплен автопатруль ППС, который следит за общественным порядком. Также к патрулю прикреплен пеший пост – он обходит квартал», – сказала Татьяна Кутека.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    Это так называемый "пятак", всегда раньше был достаточно криминальным местом. Здесь случалось немалое количество драк, особенно во времена "раков" и "кадетов". Здесь был магазинчик "Соки-воды", гастроном и т.д. Кинотеатр "Октябрь". И всегда раньше здесь патрулировали наряды ППС, как пешие, так и на машинах. Так что давно уже было пора взять это место под усиленный контроль правоохранительных органов.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    ну у нас как? пока гром не грянет, крестьянен не перекреститься, так и тут

  • Sonato

    Sonato
    50 минут назад

    В Якутии алмазов много, отмажится.

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