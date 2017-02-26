На участника массовой драки на благовещенском перекрестке завели уголовное дело

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников массовой драки на перекрестке Ленина – Шевченко. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в городском отделении полиции.

Как сообщало «Амур.инфо», в ночь с 25 на 26 февраля на перекрестке улиц Ленина – Шевченко произошла серьезная потасовка. Со слов очевидцев, группа людей в состоянии алкогольного опьянения избивала молодого человека. Позже была опубликована видеозапись с места происшествия.

«В отношении участника драки, который причинил вред здоровью потерпевшего, возбуждено уголовное дело по статье 112 "Причинение средней тяжести вреда здоровью"», – рассказала представитель МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Сейчас подозреваемый находится на свободе. «В отношении него применена мера пресечения с обязательством явки и подпиской о невыезде с территории Благовещенска», – добавила она.

Данная мера действует на время проведения следствия. Известно, что подозреваемый – уроженец Якутии, проживает в Благовещенске.

От комментариев по поводу того, что стало причиной массовой драки, в полиции воздержались.

Статья 112 Уголовного кодекса РФ предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, перекресток Ленина – Шевченко взят полицией под усиленную охрану. «В ночное и вечернее время за данным перекрестком закреплен автопатруль ППС, который следит за общественным порядком. Также к патрулю прикреплен пеший пост – он обходит квартал», – сказала Татьяна Кутека.

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