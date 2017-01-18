Продавцов алкоголя обязали пользоваться с 31 марта только онлайн-кассами

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С 31 марта предприятия, торгующие алкогольной продукцией на территории России, обязаны применять только онлайн-кассы вместо традиционных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Уточняется, что нововведение коснется всех продавцов алкоголя, вне зависимости от используемой системы налогообложения.

Как сообщало Амур.инфо, контрольно-кассовая техника нового типа (онлайн-кассы) предполагает, что аппараты передают всю информацию о совершаемых сделках в режиме реального времени в налоговую службу. Амурские предприниматели озабочены нововведениями. Некоторые бизнесмены опасаются разорения и надеются, что затраты им компенсирует государство.

За разъяснением ИА «Амур.инфо» обратилось в УФНС России по Амурской области. «Это требование касается тех, кто раньше не пользовался контрольно-кассовыми аппаратами. Те, кто применяет ККТ, могут пользоваться аппаратами старого образца до 1 июля 2017 года», – уточнила специалист по связям с общественностью Татьяна Приезжих.

Учли и те магазины, которые находятся на территориях, удаленных от средств связи. Этим предпринимателям нет необходимости передавать данные о совершаемых сделках в режиме реального времени, но обзавестись новым типом касс придется все равно.

«В новом оборудовании есть фискальный накопитель. Он может долгое время копить информацию о совершенных сделках. Эта информация сохраняется и в дальнейшем передается в налоговые органы – ежегодно», – говорит Татьяна Приезжих.

«Есть те, кто продает что-либо и находится на системе единого налога на вмененный доход, либо те, кто применяет другие режимы налогообложения. Для них обязательное применение онлайн-касс вступает в силу только с 2018 года», – добавляет специалист.

В Приамурье зарегистрировано около 750 кассовых аппаратов нового образца, из них 40 % принадлежат продавцам алкогольной продукции, включая пиво. В целом по области замене подлежат свыше 8 тысяч касс.

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