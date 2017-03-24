Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тысяч человек

Фото: static.wixstatic.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, в соответствии с которым в вооружённые силы страны будут направлены 142 тысячи человек. Документ опубликован в четверг, 30 марта, на официальном портале правовой информации, передаёт «Лента.ру».

В январе этого года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров сообщил о том, что доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла, теперь диплом вуза имеет почти каждый пятый из проходящих срочную службу.

Он также уточнил, что всего в ходе осеннего призыва 2016 года, длившегося с 1 октября по 31 декабря, в военкоматы прибыли 623 тысячи человек, из них более 470 тысяч получили отсрочки или освобождения. Доля здоровых призывников выросла на 8 % с 2012 года и достигла 78,3 %, добавил генерал-полковник.

Просмотров всего: 25

#военные #российская власть

распечатать