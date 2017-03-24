Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:36 0

Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тысяч человек

Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тысяч человек
Фото: static.wixstatic.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, в соответствии с которым в вооружённые силы страны будут направлены 142 тысячи человек. Документ опубликован в четверг, 30 марта, на официальном портале правовой информации, передаёт «Лента.ру».

В январе этого года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров сообщил о том, что доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла, теперь диплом вуза имеет почти каждый пятый из проходящих срочную службу.

Он также уточнил, что всего в ходе осеннего призыва 2016 года, длившегося с 1 октября по 31 декабря, в военкоматы прибыли 623 тысячи человек, из них более 470 тысяч получили отсрочки или освобождения. Доля здоровых призывников выросла на 8 % с 2012 года и достигла 78,3 %, добавил генерал-полковник.

Просмотров всего: 25

#военные #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Путин лично проверил результаты «арктической уборки»
Экономика 38

В Амурской области реализуются 13 инвестпроектов, которые дадут почти 6 тысяч рабочих мест
Общество 92

Путин дал право ФСО изымать земельные участки для нужд государства
Общество 13

Власти Новоалексеевки настаивают на том, чтобы танки не ездили через их село