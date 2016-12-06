В Приамурье гнезда аиста защищают от медведей

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В Хинганском заповеднике и заказнике «Ганукан» в Амурской области установили 16 устройств, чтобы защитить от медведей деревья с гнездами дальневосточных аистов. Первые случаи разрушения гнездовых деревьев косолапыми были зафиксированы осенью 2015 года, а в 2016 году прецеденты повторились.

Для оценки ситуации с января по март 2017 года сотрудники Хинганского заповедника провели масштабное обследование гнездовий и выяснили, что из 71 гнезда дальневосточного аиста 45 (63 %) подвергались попыткам разорения или были разрушены медведями, сообщают Амурский филиал WWF и Хинганский заповедник.

«В Архаринском районе Приамурья, где находится Хинганский заповедник, сейчас обитают около 50 пар дальневосточного аиста. От медвежьего произвола гибнет потомство этой редкой птицы, аисты бросают разоренные гнезда, пытаясь найти новое жилье. Это негативно влияет на популяцию – птиц в заповеднике становится меньше», – расказал научный сотрудник Хинганского заповедника Михаил Парилов.

Наиболее эффективной защитой от нападений медведя оказалась методика, разработанная сотрудником МГУ Владимиром Мастеровым, для сохранения гнезд белоплечего орлана от этого хищника. На ствол дерева устанавливается хомут из листового железа, мешающий хищнику забраться на дерево и разорить гнездо. Установка 16 устройств в феврале-марте 2017 года была согласована с Министерством природных ресурсов РФ и одобрена региональным ученым советом заповедников Приамурья.

«В мире насчитывается около 4 000 особей дальневосточного аиста. Медведь совершает набеги на гнезда аиста не только в Амурской области, но и в Еврейской автономии. Всемирный фонд дикой природы поддержал работу по защите краснокнижной птицы в обеих областях. Ближайший гнездовой сезон покажет, насколько эффективными оказались предпринятые меры, и мы сможем скорректировать применяемую методику, если это потребуется», – отмечает координатор проектов Амурского филиала WWF России Анна Барма.

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#животные #природа

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