Благовещенцы просят губернатора восстановить в Благовещенске фонтан «Бабочка»

Фото: blogs.amur.info/829/7533/

Группа благовещенских активистов обратилась к губернатору Амурской области с просьбой облагородить место отдыха в самом центре столицы Приамурья – фонтан «Бабочка». Горожане очень надеются, что на восстановление фонтана и прилегающего к нему места отдыха найдутся средства из более чем 150 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

«Бабочка» расположена по улице 50-летия Октября рядом с домом № 26. По мнению активистов, которые уже много лет обращаются к властям, фонтан не украшает столицу Амурской области, а, наоборот, производит неприятное впечатление. Обращение к губернатору было опубликовано в блоге Галины Одинцовой на Амур.инфо.

«Фонтан не работает и имеет неприглядный вид: облицовка отваливается, лавочки страшные, освещение недостаточное, тротуарная плитка провалилась, после осадков стоят лужи – невозможно пройти, вокруг фонтана стоит постоянно грязная вода, в жару стоит отвратительный запах, территория служит пристанищем для людей, не имеющих пмж, – сообщается в обращении. – Осенью забыли слить воду из фонтана, она замерзла в чаше. Естественно, что трубы перемерзли и этим летом положение будет еще плачевнее».

Горожане просят губернатора обратить внимание на фонтан и провести реконструкцию объекта.

«Все проблемы упирались в отсутствие денег. У нас накопилась многолетняя переписка с городскими властями по данному вопросу. Теперь есть возможность привести в порядок центр областной столицы», – поясняют в обращении.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область в 2017 году получит из федерального бюджета более 146 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 7,7 миллиона – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и 482 тысячи рублей – на грантовую поддержку реализации общественно значимого проекта в сельском поселении.

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#ЖКХ

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