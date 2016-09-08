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Благовещенцы просят губернатора восстановить в Благовещенске фонтан «Бабочка»

Благовещенцы просят губернатора восстановить в Благовещенске фонтан «Бабочка»
Фото: blogs.amur.info/829/7533/

Группа благовещенских активистов обратилась к губернатору Амурской области с просьбой облагородить место отдыха в самом центре столицы Приамурья – фонтан «Бабочка». Горожане очень надеются, что на восстановление фонтана и прилегающего к нему места отдыха найдутся средства из более чем 150 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

«Бабочка» расположена по улице 50-летия Октября рядом с домом № 26. По мнению активистов, которые уже много лет обращаются к властям, фонтан не украшает столицу Амурской области, а, наоборот, производит неприятное впечатление. Обращение к губернатору было опубликовано в блоге Галины Одинцовой на Амур.инфо.

«Фонтан не работает и имеет неприглядный вид: облицовка отваливается, лавочки страшные, освещение недостаточное, тротуарная плитка провалилась, после осадков стоят лужи – невозможно пройти, вокруг фонтана стоит постоянно грязная вода, в жару стоит отвратительный запах, территория служит пристанищем для людей, не имеющих пмж, – сообщается в обращении. – Осенью забыли слить воду из фонтана, она замерзла в чаше. Естественно, что трубы перемерзли и этим летом положение будет еще плачевнее».

Горожане просят губернатора обратить внимание на фонтан и провести реконструкцию объекта.

«Все проблемы упирались в отсутствие денег. У нас накопилась многолетняя переписка с городскими властями по данному вопросу. Теперь есть возможность привести в порядок центр областной столицы», – поясняют в обращении.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область в 2017 году получит из федерального бюджета более 146 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 7,7 миллиона – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и 482 тысячи рублей – на грантовую поддержку реализации общественно значимого проекта в сельском поселении.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Это же блага

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Фонтан перенести в сквер на мухина-красноармейскую, землю в центре отдать под тц.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Неужели трудно держаться там? Ну подумаешь денег нет. Мало в городе мёртвых фонтанов? У столовки педа, у Островского 20, да мало ли на что ещё денег не хватает. Не совецкое время, поровну делить бабло ужо не будут. Так, хоккеисту только если, на коробочку, их ведь тоже немало попилено.

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    49 минут назад

    Лично мое мнение. Открытие медпункта в каком-то отдаленном селе --более важная цель. Бабочку можно и законсервировать.

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    43 минуты назад

    Евгений Гончаров

    Лично мое мнение. Открытие медпункта в каком-то отдаленном селе --более важная цель. Бабочку можно и законсервировать.



    ........Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область в 2017 году получит из федерального бюджета более 146 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Фонтан давно уже протух, как несвежая консерва

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    34 минуты назад

    Так, заасфальтировать какую-то улицу в Сковородино (Шимановске, Зее, Тынде).

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    20 минут назад

    Несколько лет взад главу Мазановского района критиковали за то, что деревянный сортир в райцентре обошелся бюджету в космическую сумму. М.Пивень возьми да и выложи калькуляцию: цена досок, бруса, гвоздей, цемента и пескогравия, зарплата строителям. То на то и вышло. Так что ж, мазановцам важней сортир или фонтан? Я - за строительство в Благовещенске общественных туалетов. Скажете, фи, фу?

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