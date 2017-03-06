Центр эстетического воспитания в Благовещенске получит 10 миллионов рублей на ремонт
В четверг, 30 марта, в Благовещенске состоялось очередное заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет областной столицы на 2017 год, что связано с поступлением из бюджета области 63,3 миллиона рублей.
10миллионов рублей из областного бюджета направлено Центру эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Средства пойдут на реконструкцию и ремонт здания Центра.
2,4 миллиона рублей пойдут на частичную оплату стоимости путевок в лагеря для детей.
7,5 миллиона рублей будут потрачены на содержание детей в семьях опекунов.
31,7 миллиона рублей потратят на приобретение жилья для детей-сирот.
Кроме того, 13,1 миллиона рублей пойдут на обеспечение образовательного процесса школ и детских садов города.
Также депутаты перераспределили собственные доходы Благовещенска. Средства направили на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (2 миллиона 280 тысяч рублей), выполнение первого этапа работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города (2 миллиона 100 тысяч рублей), ремонт улично-дорожной сети (99 тысяч рублей).
Также средства пойдут на ремонт дорог – 370 тысяч рублей и обеспечение безопасности отдыхающих у воды – 360 тысяч рублей.
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