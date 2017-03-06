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Сегодня, 16:40 1

Центр эстетического воспитания в Благовещенске получит 10 миллионов рублей на ремонт

Центр эстетического воспитания в Благовещенске получит 10 миллионов рублей на ремонт
Фото: spravka333333.ru

В четверг, 30 марта, в Благовещенске состоялось очередное заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет областной столицы на 2017 год, что связано с поступлением из бюджета области 63,3 миллиона рублей.

10миллионов рублей из областного бюджета направлено Центру эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Средства пойдут на реконструкцию и ремонт здания Центра.

2,4 миллиона рублей пойдут на частичную оплату стоимости путевок в лагеря для детей.

7,5 миллиона рублей будут потрачены на содержание детей в семьях опекунов.

31,7 миллиона рублей потратят на приобретение жилья для детей-сирот.

Кроме того, 13,1 миллиона рублей пойдут на обеспечение образовательного процесса школ и детских садов города.

Также депутаты перераспределили собственные доходы Благовещенска. Средства направили на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (2 миллиона 280 тысяч рублей), выполнение первого этапа работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города (2 миллиона 100 тысяч рублей), ремонт улично-дорожной сети (99 тысяч рублей).

Также средства пойдут на ремонт дорог – 370 тысяч рублей и обеспечение безопасности отдыхающих у воды – 360 тысяч рублей.

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#гордума #финансы #экономика

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    А почему бы мистеру гудрону не выделить средства на ремонт данного здания с областного бюджета?

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