Сайты с нелегальными фильмами могут начать блокировать без суда

Фото: infovoronezh.ru

Сайты с нелегальными фильмами предлагается блокировать без суда. С соответствующей инициативой выступило Министерство культуры РФ: здесь готовят законопроект, который ужесточит механизм блокировки сайтов с нелегальным контентом, сообщает «Коммерсантъ».

Данное предложение может быть внесено в Госдуму в качестве поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Идею об упрощённом порядке блокировки уже поддержали российские кинематографисты – в том числе, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов и Фёдор Бондарчук. Они призвали министра культуры Владимира Мединского принять меры, «позволяющие на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путём блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощённом режиме, блокировки ссылок на пиратский контент через поисковые системы».

В случае если законопроект будет одобрен, правообладатель, обнаруживший свой незаконно размещённый фильм в Сети, сможет написать заявление в Министерство культуры РФ. Если данные подтвердятся, решение о блокировке нарушившего авторские права сайта будет вынесено в течение дня и отправлено в Роскомнадзор, который незамедлительно отправит уведомление о блокировке операторам связи. Если хозяин сайта не согласится с блокировкой, у него ещё останется возможность оспорить решение Роскомнадзора в течение десяти дней.

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