Что представляет собой потребительский рынок Благовещенска: инфографика Амур.инфо

Фото: 1prime.ru

Администрация Благовещенска опубликовала данные о состоянии потребительского рынка на начало 2017 года. Так, в областной столице действуют 3 088 различных предприятий – магазинов, киосков, столовых, кафе, прачечных и так далее. Все цифры – в инфографике ИА «Амур.инфо».

Потребительский рынок областной столицы включает в себя: стационарные предприятия розничной торговли (магазины), нестационарные предприятия розничной торговли (павильоны и киоски), предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые). Кроме того, в него входят предприятия бытового обслуживания, например мастерские, парикмахерские и сауны.

Всего в городе 1 545 объектов, занятых розничной торговлей. В эту цифру входят: 807 непродовольственных магазинов, 307 продовольственных и 106 – торгующих и продуктами, и непродовольственными товарами. Также в ней учтены 261 павильон и 64 киоска.

В 2016 году в областной столице закрылись 74 магазина, открылись же – 100.

Благовещенские предприятия общепита предлагают своим клиентам блюда разнообразных кухонь: русской, европейской, китайской, японской, корейской, бурятской, осетинской, еврейской, грузинской и других. Всего их насчитывается 536. В эту цифру входят общедоступные предприятия – 433 (то есть доступные любому человеку) и необщедоступные – 103 (доступные лишь определенным лицам, например столовая для работников предприятий).

Больше всего в городе насчитывается предприятий общепита с русской кухней – 132.

На втором месте – предприятия с китайской кухней – 45.

Значительный рост – в 2,3 раза – в 2016 году показали предприятия быстрого питания (фаст-фуд). Их число составило 23 объекта, против 10 в 2015 году.

В Благовещенске работают 1 007 объектов, занятых бытовым обслуживанием населения. В их числе: 342 парикмахерских и салонов, 230 мастерских по ремонту и обслуживанию автомобилей, 96 мастерских по ремонту и пошиву одежды.

Наименее представлены в городе мастерские по ремонту часов – 5 объектов. Это связано с их низкой востребованностью у населения.

Просмотров всего: 441

#жизнь #торговля #экономика

распечатать