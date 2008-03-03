Полномочия мэра Свободного Роберта Каминского продлились до 10 сентября

В марте 2017 года должны были истечь полномочия мэра Свободного Роберта Каминского. Его выбрали ровно пять лет назад. Но, согласно федеральному законодательству, его право руководить городом автоматически продлилось почти на шесть месяцев – до 10 сентября 2017 года. В единый день голосования действующий мэр вновь сможет выдвинуть свою кандидатуру на эту должность.

Выборы мэра Свободного состоялись 4 марта 2012 года. Тогда третий раз победу одержал действующий мэр Роберт Каминский, набравший 49 % голосов. Мэра избирают сроком на пять лет. Однако в областном правительстве сообщили, что, согласно федеральному закону № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», его полномочия автоматически продлеваются.

В статье 8 закона сказано: «Днем окончания срока, на который избираются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий». Таким образом, полномочия мэра Свободного, которого избрали в 2012 году, продлеваются до 10 сентября 2017 года.

В этот день свободненцы будут выбирать нового градоначальника на прямых всенародных выборах. В 2015 году в Свободном пытались внести изменения в Устав города и заменить прямые выборы депутатским голосованием. Однако на публичных слушаниях большинство горожан высказались против этой реформы и даже вышли на митинг протеста.

Роберт Каминский руководит городской администрацией с 2003 года. Тогда он в первый раз был избран мэром Свободного. В 2008 году Роберт Валентинович вновь выиграл выборы, но в том же году, весной, на него завели уголовное дело и временно отстранили от исполнения обязанностей. Но уже осенью 2008 года следственные органы отменили это решение. В 2012 году – третья победа на выборах и третий срок в кресле мэра.

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