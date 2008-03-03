Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:27 6

Полномочия мэра Свободного Роберта Каминского продлились до 10 сентября

Полномочия мэра Свободного Роберта Каминского продлились до 10 сентября

В марте 2017 года должны были истечь полномочия мэра Свободного Роберта Каминского. Его выбрали ровно пять лет назад. Но, согласно федеральному законодательству, его право руководить городом автоматически продлилось почти на шесть месяцев – до 10 сентября 2017 года. В единый день голосования действующий мэр вновь сможет выдвинуть свою кандидатуру на эту должность.

Выборы мэра Свободного состоялись 4 марта 2012 года. Тогда третий раз победу одержал действующий мэр Роберт Каминский, набравший 49 % голосов. Мэра избирают сроком на пять лет. Однако в областном правительстве сообщили, что, согласно федеральному закону № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», его полномочия автоматически продлеваются.

В статье 8 закона сказано: «Днем окончания срока, на который избираются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий». Таким образом, полномочия мэра Свободного, которого избрали в 2012 году, продлеваются до 10 сентября 2017 года.

В этот день свободненцы будут выбирать нового градоначальника на прямых всенародных выборах. В 2015 году в Свободном пытались внести изменения в Устав города и заменить прямые выборы депутатским голосованием. Однако на публичных слушаниях большинство горожан высказались против этой реформы и даже вышли на митинг протеста.

Роберт Каминский руководит городской администрацией с 2003 года. Тогда он в первый раз был избран мэром Свободного. В 2008 году Роберт Валентинович вновь выиграл выборы, но в том же году, весной, на него завели уголовное дело и временно отстранили от исполнения обязанностей. Но уже осенью 2008 года следственные органы отменили это решение. В 2012 году – третья победа на выборах и третий срок в кресле мэра.

Просмотров всего: 1260

#выборы #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Бублик

    Бублик
    2 часа назад

    Это горестная новость для жителей г.Свободного.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    В этот день свободненцы будут выбирать нового градоначальника посредством прямых всенародных выборов.

    Будут выбирать нового, а выберут все равно старого!

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Амурский Лукашенко

  • nemolchun

    nemolchun
    51 минута назад

    Молодец!!!

    http://www.svob-gazeta.ru/news/362-mer-goroda-svobodnogo-vor-kakih-poiskat-esche-nuzhno.html

  • Чингиз1

    Чингиз1
    37 минут назад

    Что это??? Весь город знает, что Каминского сняли, а АИ утверждает, что он до сентября будет руководить городом( Завтра в передаче "Человек и закон" в 18.45 вроде как обещали рассказать всей России о его "делах и делишках", в результате которых город находится в полнейшей разрухе((( Сказки о будущем счастье, обещанным городу газпромом, уже никого не вдохновляют(( Нахлебались космодрома(( Да ещё глава с ручонками загребущими(

  • Ekaterina2795

    Ekaterina2795
    20 минут назад

    Это прям жесткий плевок в наши лица.. сказать что я в шоке, это ничего не сказать...

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 10

Министр Галушка приехал в Амурскую область с рабочим визитом
В России и мире 19

ВЦИОМ: 70 % россиян готовы пойти на выборы президента России в 2018 году
Происшествия 65

В больнице Свободного умершего уронили по дороге в морг
В России и мире

Хиллари Клинтон может побороться за кресло мэра Нью-Йорка