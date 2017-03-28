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Теплый и ясный последний день марта: прогноз погоды в Амурской области

Теплый и ясный последний день марта: прогноз погоды в Амурской области
Фото: instagram

В Амурской области в пятницу, 31 марта, ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области будет минус 3…8 градусов, местами по северу – от 13 до 18 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут 6…11 градусов тепла, местами по северу – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске в этот день будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 3…5 градусов ниже нуля, днем – плюс 8…10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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