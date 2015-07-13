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Амурчанку возмутило, что на автовокзале ее заставляли выкупить место для годовалого ребенка

Амурчанку возмутило, что на автовокзале ее заставляли выкупить место для годовалого ребенка
Фото: Amurvisit.ru

Амурчанка пожаловалась, что в кассе благовещенского автовокзала ее заставляли оплатить отдельное посадочное место для ее годовалого ребенка. При этом, как рассказала женщина, малыш все равно всю дорогу сидел у нее на руках, так как в автобусе не было детских удерживающих устройств.

По словам женщины, 28 марта она покупала билет на рейс Благовещенск – Лермонтовка. Стоимость взрослого билета на этот рейс – 150 рублей, детский билет стоит в два раза дешевле. Правда, о том, что ей нужно его покупать, амурчанка не знала.

«В кассе мне сказали, что я должна купить билет не только на себя, но и на своего годовалого ребенка. При этом никаких автолюлек для перевозки детей мне не предложили. То есть в итоге мой ребенок все равно сидел у меня на руках. И такая ситуация не впервые. Первый раз я столкнулась с этим полгода назад, когда дочке было 6 месяцев. Тогда меня все-таки заставили купить билет, в этот раз я стояла на своем. В итоге зашла в автобус, не покупая билет на ребенка», – поделилась амурчанка Евгения.

Как рассказала Евгения, в кассе автовокзала ей пояснили, что они действуют согласно закону и ребенок обязан сидеть в отдельном кресле. На вопрос, почему тогда в автобусах нет специальных средств для перевозки детей, ей ответили, что за детские ремни несет ответственность перевозчик.

Тем временем на автовокзале корреспонденту Амур.инфо пояснили, что маршрут Благовещенск – Лермонтовка является пригородным, соответственно, автобусы, совершающие такой рейс, не обязаны иметь детские удерживающие устройства. Более того, когда речь идет о пути длиной менее 50 километров (до Лермонтовки из Благовещенска 45 километров), тогда пассажир имеет право провозить детей до 7 лет бесплатно без предоставления отдельного места.

«Если такой случай действительно был, то девушке нужно было, в первую очередь, идти к руководству. Мы всегда идем навстречу пассажирам, и если их что-то не устраивает, либо они видят какие-то нарушения, нужно сразу разбираться в ситуации. И не на кассе это делать, а у начальства. Проще, когда ситуация решается сразу и на месте», – прокомментировал менеджер автовокзала Сергей Белогуб.

Ситуацию прокомментировали в Амурской госавтоинспекции. «Согласно ПДД, в транспортных средствах, конструкцией которых предусмотрено наличие ремней безопасности, перевозка детей должна производиться при помощи детских удерживающих устройств и автолюлек. Но в техрегламенте Таможенного союза говорится, что в пригородных автобусах наличие ремней безопасности, а соответственно и детских удерживающих устройств, не обязательно. При этом в автобусах междугородного сообщения, когда расстояние от пункта до пункта больше 50 километров, эти ремни, равно как и детские устройства, обязательны», – прокомментировала начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

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#дети #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    1 час назад

    И чего, удерживающие устройства родители должны с собой возить?

  • ay

    ay
    55 минут назад

    Ага, меня как-то вынуждали багаж (коробку) оплатить, с которой я в итоге ехал в обнимку в тесном микрике. В Свободном же, их коллеги сказали: " ну какой Вам билет на багаж? Этож микрик. В нем багажных отделений нету". Вот и думай, где человеки, а где шакальё барыжное.

  • Александрина

    Александрина
    48 минут назад

    Так называемая амурчанка - глупа. Хочешь, чтобы твой годовалый ребёнок сидел на отдельном месте - плати. Не хочешь - отдай место тому, кто заплатит. Сама была в такой ситуации. Провести годовалую дочку бесплатно на отдельном месте - и в голову не приходило! Тем более часть пассажиров была вынуждена стоять (все сидячие места заняты). Склочница!

  • Дамбо

    Дамбо
    42 минуты назад

    сдается мне, Александрина прочитала поверх строк

  • full

    full
    36 минут назад

    Как рассказала Евгения, в кассе автовокзала ей пояснили, что они действуют согласно закону и ребенок обязан сидеть в отдельном кресле.

    Когда кассиры берутся соблюдать якобы закон, это прикольно. Они даже не знают, какой конкретно автобус пойдет в рейс, не то, что как он оборудован.

  • Абра

    Абра
    12 минут назад

    С чего женщина должна была идти к администрации и разбираться, да еще и с ребенком??? Провоз ребенка бесплатный и точка. Кассиры сидят на жопах и не знают правил, а ты ходи разбирайся...Ну бред же.

  • Kats

    Kats
    3 минуты назад

    А при чем тут пригородный автобус или нет? При чем тут километраж? Перевозчик обязан иметь детское кресло...

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