Амурчанку возмутило, что на автовокзале ее заставляли выкупить место для годовалого ребенка

Фото: Amurvisit.ru

Амурчанка пожаловалась, что в кассе благовещенского автовокзала ее заставляли оплатить отдельное посадочное место для ее годовалого ребенка. При этом, как рассказала женщина, малыш все равно всю дорогу сидел у нее на руках, так как в автобусе не было детских удерживающих устройств.

По словам женщины, 28 марта она покупала билет на рейс Благовещенск – Лермонтовка. Стоимость взрослого билета на этот рейс – 150 рублей, детский билет стоит в два раза дешевле. Правда, о том, что ей нужно его покупать, амурчанка не знала.

«В кассе мне сказали, что я должна купить билет не только на себя, но и на своего годовалого ребенка. При этом никаких автолюлек для перевозки детей мне не предложили. То есть в итоге мой ребенок все равно сидел у меня на руках. И такая ситуация не впервые. Первый раз я столкнулась с этим полгода назад, когда дочке было 6 месяцев. Тогда меня все-таки заставили купить билет, в этот раз я стояла на своем. В итоге зашла в автобус, не покупая билет на ребенка», – поделилась амурчанка Евгения.

Как рассказала Евгения, в кассе автовокзала ей пояснили, что они действуют согласно закону и ребенок обязан сидеть в отдельном кресле. На вопрос, почему тогда в автобусах нет специальных средств для перевозки детей, ей ответили, что за детские ремни несет ответственность перевозчик.

Тем временем на автовокзале корреспонденту Амур.инфо пояснили, что маршрут Благовещенск – Лермонтовка является пригородным, соответственно, автобусы, совершающие такой рейс, не обязаны иметь детские удерживающие устройства. Более того, когда речь идет о пути длиной менее 50 километров (до Лермонтовки из Благовещенска 45 километров), тогда пассажир имеет право провозить детей до 7 лет бесплатно без предоставления отдельного места.

«Если такой случай действительно был, то девушке нужно было, в первую очередь, идти к руководству. Мы всегда идем навстречу пассажирам, и если их что-то не устраивает, либо они видят какие-то нарушения, нужно сразу разбираться в ситуации. И не на кассе это делать, а у начальства. Проще, когда ситуация решается сразу и на месте», – прокомментировал менеджер автовокзала Сергей Белогуб.

Ситуацию прокомментировали в Амурской госавтоинспекции. «Согласно ПДД, в транспортных средствах, конструкцией которых предусмотрено наличие ремней безопасности, перевозка детей должна производиться при помощи детских удерживающих устройств и автолюлек. Но в техрегламенте Таможенного союза говорится, что в пригородных автобусах наличие ремней безопасности, а соответственно и детских удерживающих устройств, не обязательно. При этом в автобусах междугородного сообщения, когда расстояние от пункта до пункта больше 50 километров, эти ремни, равно как и детские устройства, обязательны», – прокомментировала начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

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