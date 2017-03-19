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Благовещенский депутат пожаловался на работу ГИБДД

Благовещенский депутат пожаловался на работу ГИБДД

В четверг, 30 марта, на заседании городской Думы депутат Сергей Завьялов обратился к начальнику благовещенской полиции с просьбой наладить работу ГИБДД. По словам народного избранника, он столкнулся с безразличием и халатностью сотрудников дорожной полиции.

«Как-то в обеденное время я проезжал перекресток Ленина – Калинина. Светофор не работал. Так как перекресток достаточно оживленный, было большое скопление автомобилей. Я выезжал с Калинина, это второстепенная дорога», – рассказал Сергей Завьялов.

По словам Сергея, он как обычный житель города позвонил в дежурную часть ГИБДД, не сообщив о том, что он депутат. И попросил на перекрестке выставить экипаж с регулировщиком.

«Мне сказали – принято – и бросили трубку. Еду через полчаса опять по тому же перекрестку, та же дорожная ситуация – регулировщика так и нет. Зато экипаж ГИБДД стоит в нескольких метрах рядом со строительным магазином и ловит водителей за превышение скорости. Я опять звоню дежурному. Тот же голос мне отвечает, что светофор не работает, потому что ведутся технические работы. Я отвечаю, что и так это вижу, но будет или нет регулировщик на перекрестке? На том конце опять говорят – принято – и бросают рубку».

Через 15 минут, как утверждает депутат, он снова оказался в районе Ленина – Калинина, светофор по-прежнему не работал, регулировщика не было, зато на перекрестке произошло ДТП.

«Понимаете, ведь этого можно было избежать, если бы перекресток на время поломки светофора был бы регулируемым», – рассуждает Сергей Завьялов.

С этим вопросом народный избранник обратился к начальнику МО МВД «Благовещенский» Илье Колотушкину на заседании Думы. Тот ответил, что в этой ситуации имеет место человеческий фактор и посоветовал депутату лично обратиться в органы.

«А как еще лично-то? – спрашивает Сергей. – Я лично и обратился к начальнику. Я на заседании Думы публично озвучил эту ситуацию. Неужели этого мало для проверки действий данного сотрудника? Я надеюсь, что в ГИБДД разберутся и не будут допускать подобные ситуации впредь».

Просмотров всего: 1911

#гордума #городская власть #ДТП

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Комментарии
Показать все (84) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Завьялов разве депутат? Я думал он писарем работает

  • Лариска

    Лариска
    2 часа назад

    Че за ерунда?!

    Интересно, а кто виноват в том, что на перекрестках с РАБОТАЮЩИМ светофором происходят ДТП????

  • Архитип

    Архитип
    2 часа назад



    Стакашку за Амурских жителей и ГИБДД

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    эти только жаловаться и могут..

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    Архитип

    Стакашку за Амурских жителей и ГИБДД



    А потом за руль и дрюкать ГИБДД за регулировщиков))

  • Жуж-жжа

    Жуж-жжа
    2 часа назад

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    А чё он туда-сюда то гонял по этому перекрёстку, если видел, что на нём светофор не работает?

    Добавлял в машино-поток ещё больше азарту? Зачем?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Мадам со своей бедой...

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Архитип

    Стакашку за Амурских жителей и ГИБДД



    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    А депутат не спросил у господина Колотушкина сколько ДТП регистрируется каждый день в г. Благовещенске и сколько экипажей ежедневно выходит на маршрут патрулирования?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    КРЯ!!!

    А чё он туда-сюда то гонял по этому перекрёстку, если видел, что на нём светофор не работает? Добавлял в машино-поток ещё больше азарту? Зачем?



    Неравнодушный гражданин

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    «Мне сказали – принято – и бросили трубку. Еду через полчаса опять по тому же перекрестку, та же дорожная ситуация – регулировщика так и нет. Зато экипаж ГИБДД стоит в нескольких метрах рядом со строительным магазином и ловит водителей за превышение скорости.



    Правильно, нахера им люди. Им деньги надо колотить план выполнять, а не за безопасностью следить.

    А еслип насмерть кого?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Вообще по-хорошему надо виновнику ДТПшки с гайцов стрясти компенсацию

    Могли предотвратить, но не сделали ничего.

    И вообще у нас пока тачки в таких случаях не перебьются регулировщик не выезжает, давно заметил

  • Izya

    Izya
    2 часа назад

    Одни гаишники пишут?

  • STERN

    STERN
    2 часа назад

    А они регулировать умеют? Думаю, что нет.

    Завьялова поддерживаю на все 100. Колотушкину за такой ответ объявить неполное служебное.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Внучка деда

    эти только жаловаться и могут..



    Вы считаете, что регулировщик на перекрёстке с оживлённым движением и неработающим светофором не нужен?



    Хотя, вполне вероятно, что его (регулировщика) не выставили из-за незнания инспекторами сигналов.



    Ведь ссылается мент понт на человеческий фактор.



  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007

    Вообще по-хорошему надо виновнику ДТПшки с гайцов стрясти компенсацию

    Могли предотвратить, но не сделали ничего.

    И вообще у нас пока тачки в таких случаях не перебьются регулировщик не выезжает, давно заметил



    Ты видимо права купил, как и твой гордеп-пьянчуга. Знаки есть-есть. Развязка там не самая сложная, и если там всего час не было электричества это не повод вызывать регулировщика.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    удален

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    СаняCh

    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?



    А по существу есть, что сказать?



  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Izya

    Одни гаишники пишут?



    Едросы.

    Депутат то от ЛДПР. А их от этого слова сильно корежит че то.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Нелли одна не справилась, поддтянула ботов) Смешная вы, мадам.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Архитип

    Стакашку за Амурских жителей и ГИБДД



    Мне бы так жить

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    mikey007

    Вообще по-хорошему надо виновнику ДТПшки с гайцов стрясти компенсацию

    Могли предотвратить, но не сделали ничего.

    И вообще у нас пока тачки в таких случаях не перебьются регулировщик не выезжает, давно заметил



    Давно заметил, что твоё мнение вообще никого не интересует

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Старший в классе

    Мне бы так жить



    А работать не пробовал?



  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Oldlord

    СаняCh

    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?



    А по существу есть, что сказать?



    По существу- это грустно, что ваш корпус придумывает инициативы "под бакал", может идею с многоженством и не предложили бы

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Oldlord

    Старший в классе

    Мне бы так жить



    А работать не пробовал?



    Как ты? Писать за деньги?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    СаняCh

    По существу- это грустно, что ваш корпус придумывает инициативы "под бакал", может идею с многоженством и не предложили бы



    Т.е., как говорит незабвенный С.Труш, вы сливаетесь за неимением аргументов?



  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    СаняCh

    Oldlord

    СаняCh

    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?



    А по существу есть, что сказать?



    По существу- это грустно, что ваш корпус придумывает инициативы "под бакал", может идею с многоженством и не предложили бы



    Это работа

    А это отдых

    Вам не понять просто. Что такое работа вы не знаете

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    Мне бы так жить



    А работать не пробовал?



    Как ты? Писать за деньги?



    Почти угадал! )))



  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Oldlord

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    Мне бы так жить



    А работать не пробовал?



    Как ты? Писать за деньги?



    Почти угадал! )))



    Чего лукавишь то, почти

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007

    СаняCh

    Oldlord

    СаняCh

    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?



    А по существу есть, что сказать?



    По существу- это грустно, что ваш корпус придумывает инициативы "под бакал", может идею с многоженством и не предложили бы



    Это работа

    А это отдых

    Вам не понять просто. Что такое работа вы не знаете



    Я против такого отдыха. Действительно, вас пьянчуг не понять. Смотрите аккуратнее, а то судьбу Абрамова Сергея повторите. Денег на лечение у вас может не оказаться

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    Мне бы так жить



    А работать не пробовал?



    Как ты? Писать за деньги?



    Почти угадал! )))



    Чего лукавишь то, почти



    Не лукавлю.



    Мне действительно платят за мою работу. А она заключается в оформлении документов.



    Т.е. я на работе пишу за деньги!



    А тут, на форуме, я пишу бесплатно и по движению своей души.



  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    Вместо того, заниматься работой на своем округе, депутат Завьялов порядка часа кружил по нерегулируемому перекрестку и названивал каждые пять минут сотрудникам ГИБДД. Разве этим должен заниматься депутат?!

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    Oldlord

    СаняCh

    Есть в ЛДПР люди-трезвенники? Или это принцип отбора кандидатов?



    А по существу есть, что сказать?



    По существу- это грустно, что ваш корпус придумывает инициативы "под бакал", может идею с многоженством и не предложили бы



    Это работа

    А это отдых

    Вам не понять просто. Что такое работа вы не знаете



    Я против такого отдыха. Действительно, вас пьянчуг не понять. Смотрите аккуратнее, а то судьбу Абрамова Сергея повторите А то денег на лечение у вас может не оказаться



    Да тебя то кто спрашивает?

    Тыж на побегушках в едре?

  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    И, кстати, еще нужно выяснить, он же по-любому звонил в тот момент, когда находился за рулем, а это ведь тоже не по закону

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Уголёк

    Вместо того, заниматься работой на своем округе, депутат Завьялов порядка часа кружил по нерегулируемому перекрестку и названивал каждые пять минут сотрудникам ГИБДД. Разве этим должен заниматься депутат?!



    Это его долг как гражданина, вам то не понять.

    Людей от смерти и увечей спасти пытался. ЕР на людей плевать

    Этож надо такое учудить

    Совсем совесть потеряли.

  • STERN

    STERN
    2 часа назад

    STERN

    А они регулировать умеют? Думаю, что нет.

    Завьялова поддерживаю на все 100. Колотушкину за такой ответ объявить неполное служебное.



    Колотушкину не мешало бы повторить "Закон о полиции". ст. 12 п.1 пп1. Любое сообщение (устное, письменое, электронное) обязан принять любой полиц. от любого гражданина.

    Не выполняешь Закон освободи место.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Уголёк

    И, кстати, еще нужно выяснить, он же по-любому звонил в тот момент, когда находился за рулем, а это ведь тоже не по закону



    Т.е. обыск у него в машине провести, ченить подкинуть. Так же едро работает?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    mikey007, тебе виднее как едро работает, это же вы с трушом все шпионите и следите за всеми

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Не умеешь водить, не лезь на дорогу. Еще и сотрудникам названивает. Скучно видимо

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Уголёк

    Вместо того, заниматься работой на своем округе, депутат Завьялов порядка часа кружил по нерегулируемому перекрестку и названивал каждые пять минут сотрудникам ГИБДД. Разве этим должен заниматься депутат?!



    А почему бы и нет?



    Если у человека работа связана с посещением различных объектов (учреждений, предприятий)?



    Кстати, однажды и я звонил дежурному по ГИБДД по такому же поводу (неработающий светофор на перекрёстке Амурская - 50 лет) и точно так же регулировщик не был выставлен.



  • Архитип

    Архитип
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    Сергей Абрамов сложил свои "мандат" на Амурских жителей. АбрамвоЗАНАС! "депы ЛДПР за нас!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Когда у меня возникает сложность при выезде со второстепенки, я поворачиваю направо, проезжаю чуток, разворачиваюсь и еду в нужном мне направлении. Да и давайте не будем смешить людей - движение у нас в сравнении с той же Москвой очень облегченное. И что касается ДТП, так это больше из-за оленизма и отсутствия взаимоуважения.

    Ну а так - барин испытал трудность на перекрестке - барин недоволен.

    :)

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    По словам Сергея, он как обычный житель города позвонил в дежурную часть ГИБДД, не сообщив о том, что он депутат. И попросил на перекрестке выставить экипаж с регулировщиком.

    «Мне сказали – принято – и бросили трубку.



    А ВСЁ

    Срать теперь им на людей

    Живите как хотите

    Сами перекрестки оживленные регулируйте

    Нормально устроились.

    А мы лучше едротроллям заплатим фуфло на форуме загонять.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Архитип

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    Сергей Абрамов сложил свои "мандат" на Амурских жителей. АбрамвоЗАНАС! "депы ЛДПР за нас!



    Ты не Амурский житель - ты едросовец

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Амурский воспитатель

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Когда у меня возникает сложность при выезде со второстепенки, я поворачиваю направо, проезжаю чуток, разворачиваюсь и еду в нужном мне направлении. Да и давайте не будем смешить людей - движение у нас в сравнении с той же Москвой очень облегченное. И что касается ДТП, так это больше из-за оленизма и отсутствия взаимоуважения.

    Ну а так - барин испытал трудность на перекрестке - барин недоволен.

    :)



    Ты это сказки бедолаге с разбитой тачкой расскажи.

    Это оживленный перекресток.

    А в это время в ГИБДД звонил и звонил депутат, только он не представлялся и всем там было плевать.

    На нас с вами плевать.

    А некто так и не приехал.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову. Ему уж просто очень хочется, чтоб его знали в лицо и прогибались и боялись, пока не прокатывает...И когда его не узнают, то ууууу...:))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?

    А что щас мутят нарыть можно. Че к чему

    На оживленном перекрестке был регулировщик?

    Нет

    Ну?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?



    Почему то бухают только "депы лдпр". Странно

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?

    А что щас мутят нарыть можно. Че к чему

    На оживленном перекрестке был регулировщик?

    Нет

    Ну?



    Да не долбал Вас еще никто, ВАм никто грязное белье его на обозрение не выставляет!!! Говорят о воспитании в народе, депутат-лицо народа, а какой депутат-такой и народ. Вы думаете, что я здесь тоже за деньги пишу?! Ошибаетесь и едро не лучше. А Вы продолжайте отрабатывать свои деньги

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?



    Почему то бухают только "депы лдпр". Странно



    Ивлев с теткой к примеру деп от ЛДПР был, опять же повторюсь

    Бодрячок с заплетающимся языком на 9 мая?

    .........

    Нормальные люди (не едро) просто не бегают и не подглядывают за ними вот и все.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?

    А что щас мутят нарыть можно. Че к чему

    На оживленном перекрестке был регулировщик?

    Нет

    Ну?



    Да не долбал Вас еще никто, ВАм никто грязное белье его на обозрение не выставляет!!! Говорят о воспитании в народе, депутат-лицо народа, а какой депутат-такой и народ. Вы думаете, что я здесь тоже за деньги пишу?! Ошибаетесь и едро не лучше



    Не за деньги, так по работе. разница какая?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007


    Принял флудовахту?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    Завьялов пи пи пи...:) пиарится все:) а так обычный пи пи пиар:) который смотрит на обычный народ с высока и когда к нему относятся, как к обычному человеку, начинает орать : "ты знаешь кто ЯЯЯЯ такой, ты знаешь с кем разговариваешь..." с пеной изо рта и с такими матами и оскорблениями... ну никак понять не может, что он ничем не лучше кого либо из нас, а понтов ууууу..... а тут прям слуга народа, тьфу



    Нет, пиарится это Козлов, вернее пыль в глаза пускает ВСЕМ.

    А депы ЛДПР щас за народ.Потому как без его поддержки оппозиции никуда.



    ЛДПР может и за народ, но Завьялов скользкий тип...Знаем и проходили не по наслышке...Это мнение не относится к ЛДПР в целом, а конкретно к Завьялову



    Задолбали вы на форуме со своими знаниями депов от ЛДПР

    Ну я знаю депов от Едра

    Какие дела они в 90е мутили, может тоже рассказать?

    А что щас мутят нарыть можно. Че к чему

    На оживленном перекрестке был регулировщик?

    Нет

    Ну?



    Да не долбал Вас еще никто, ВАм никто грязное белье его на обозрение не выставляет!!! Говорят о воспитании в народе, депутат-лицо народа, а какой депутат-такой и народ. Вы думаете, что я здесь тоже за деньги пишу?! Ошибаетесь и едро не лучше



    Не за деньги, так по работе. разница какая?



    Да вообще к политике отношения не имею!!!! Вот отношение, мое мнение это мнение из народа...нет бы Завьялову прислушаться...русский язык поучить, а Вы тут ядро и лдпр между собой собачитесь и Вам всем наплевать на народ. Будьте честны!!!!!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    mikey007

    Амурский воспитатель

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Когда у меня возникает сложность при выезде со второстепенки, я поворачиваю направо, проезжаю чуток, разворачиваюсь и еду в нужном мне направлении. Да и давайте не будем смешить людей - движение у нас в сравнении с той же Москвой очень облегченное. И что касается ДТП, так это больше из-за оленизма и отсутствия взаимоуважения.

    Ну а так - барин испытал трудность на перекрестке - барин недоволен.

    :)



    Ты это сказки бедолаге с разбитой тачкой расскажи.

    Это оживленный перекресток.



    Может это говорить ВСЕМ бедолагам, кто попадает в ДТП на перекрестках?))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Если лидер партии в области может спокойно предать своих избирателей, даже не попросив прощения, о корпусе какая может речь идти? Ребята явно не ЗАНАС. За тумбочку, за семью, за мандат-но не за нас

    И этот Завьялов тоже. Клоун. Добавить нечего

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Амурский воспитатель

    mikey007

    Амурский воспитатель

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Когда у меня возникает сложность при выезде со второстепенки, я поворачиваю направо, проезжаю чуток, разворачиваюсь и еду в нужном мне направлении. Да и давайте не будем смешить людей - движение у нас в сравнении с той же Москвой очень облегченное. И что касается ДТП, так это больше из-за оленизма и отсутствия взаимоуважения.

    Ну а так - барин испытал трудность на перекрестке - барин недоволен.

    :)



    Ты это сказки бедолаге с разбитой тачкой расскажи.

    Это оживленный перекресток.



    Может это говорить ВСЕМ бедолагам, кто попадает в ДТП на перекрестках?))



    Да Завьялова туда поставьте, чтоб при каждом ДТП ехидно ржал и приговаривал : "Я же говорил, я же звонил, я просил..." Такой прям глупый пиар, позвонил и не назвал он своей фамилии...Даже если бы и назвал, то его бы никто не узнал, а после он бы начал кричать в трубку :" ты знаешь кто я, ты знаешь с кем разговариваешь..."

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Амурский воспитатель

    mikey007

    Амурский воспитатель

    Жуж-жжа

    Не можешь выехать со второстепенной дороги - сдай права, водитель!



    Когда у меня возникает сложность при выезде со второстепенки, я поворачиваю направо, проезжаю чуток, разворачиваюсь и еду в нужном мне направлении. Да и давайте не будем смешить людей - движение у нас в сравнении с той же Москвой очень облегченное. И что касается ДТП, так это больше из-за оленизма и отсутствия взаимоуважения.

    Ну а так - барин испытал трудность на перекрестке - барин недоволен.

    :)



    Ты это сказки бедолаге с разбитой тачкой расскажи.

    Это оживленный перекресток.



    Может это говорить ВСЕМ бедолагам, кто попадает в ДТП на перекрестках?))



    Машины што ли нет и прав?

    Перекресток перекрестку рознь

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь



    Да Завьялова туда поставьте, чтоб при каждом ДТП ехидно ржал и приговаривал : "Я же говорил, я же звонил, я просил..." Такой прям глупый пиар, позвонил и не назвал он своей фамилии...Даже если бы и назвал, то его бы никто не узнал, а после он бы начал кричать в трубку :" ты знаешь кто я, ты знаешь с кем разговариваешь..."



    Как бы журналисты Амуринфы упрощенно все в статьях своих излагают....

    Я удивляюсь на людей, которые даже это прочитать не в состоянии

    Прочтите текст. Потом будете вброс свой кидать не по теме совсем

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Почему на обращение простых граждан в ГИБДД не реагируют?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь



    Да Завьялова туда поставьте, чтоб при каждом ДТП ехидно ржал и приговаривал : "Я же говорил, я же звонил, я просил..." Такой прям глупый пиар, позвонил и не назвал он своей фамилии...Даже если бы и назвал, то его бы никто не узнал, а после он бы начал кричать в трубку :" ты знаешь кто я, ты знаешь с кем разговариваешь..."



    Как бы журналисты Амуринфы упрощенно все в статьях своих излагают....

    Я удивляюсь на людей, которые даже это прочитать не в состоянии?

    Прочтите текст. Потом будете вброс свой кидать не по теме совсем



    Вы свои деньги стесняюсь спросить по какой конкретно теме отрабатываете?! Так сказать суету создаете? Причем здесь СМИ? Я говорю по теме, излагаю свое мнение о том, кто такой Завьялов...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    Почему на обращение простых граждан в ГИБДД не реагируют?



    По теме, да и на депутатов типа Завьялова в ГИБДД не среагировали бы...Так по теме?? Да на него вообще мало кто реагирует :)) От чего ему очень обидно, вот и делает вбросы в СМИ, а если честно с народом пусть побольше общается...

  • Волшебник_1

    Волшебник_1
    1 час назад

    Депутат видимо или домой не может проехать или оштрафовали за ремень )))

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Кроме как пиар этого не назвать. Деятельность либералов целиком строится на дешевых скандалах. Жириновский, Абрамов, вот еще и Завьялов. Заканчивайте уже этот цирк. Людям он надоел

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    agbor

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.



    на сайте госуслуги, потому что умные люди записались и не сидят в очередях, а подъезжают к конкретному времени и никаких проблем.... Кстати рекомендую- весьма полезная вещь, там и ГИБДД и запись врачам и УФМС и много чего еще...пора уже наконец отвыкать от очередей, что сидишь в машине возле ГИБДД, чтоб очередь с 6 утра забить

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    agbor

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.



    на сайте госуслуги, потому что умные люди записались и не сидят в очередях, а подъезжают к конкретному времени и никаких проблем.... Кстати рекомендую- весьма полезная вещь, там и ГИБДД и запись врачам и УФМС и много чего еще...



    Кароче давить будут, записывайтесь по смарту на сайте госсуслуги на прием в гибдд.

    понятно

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    Кроме как пиар этого не назвать. Деятельность либералов целиком строится на дешевых скандалах. Жириновский, Абрамов, вот еще и Завьялов. Заканчивайте уже этот цирк. Людям он надоел



    т.е. люди это дешевый скандал

    понятно

    камеры на оддыхаловки губера поставить, это дорогой скандал,

    ну да, верно

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    agbor

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.



    на сайте госуслуги, потому что умные люди записались и не сидят в очередях, а подъезжают к конкретному времени и никаких проблем.... Кстати рекомендую- весьма полезная вещь, там и ГИБДД и запись врачам и УФМС и много чего еще...



    Кароче давить будут, записывайтесь по смарту на сайте госсуслуги на прием в гибдд.

    понятно



    кого давить? Вы претензию услышали? талон там взять бедные не могут-ответ "по теме"?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    mikey007


    Вы свои деньги стесняюсь спросить по какой конкретно теме отрабатываете?! Так сказать суету создаете? Причем здесь СМИ? Я говорю по теме, излагаю свое мнение о том, кто такой Завьялов...



    Нет, суету флудоботы от едра создали на ветки, истерят они при упоминании ЛДПР. Яж говорил уже

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    Евгений Шувалов

    Кроме как пиар этого не назвать. Деятельность либералов целиком строится на дешевых скандалах. Жириновский, Абрамов, вот еще и Завьялов. Заканчивайте уже этот цирк. Людям он надоел



    т.е. люди это дешевый скандал

    понятно

    камеры на оддыхаловки губера поставить, это дорогой скандал,

    ну да, верно



    Что стрелы переводим? Надо поставить камеры? Так поставь, кто против не пойму????Будет за губером косяк, так и его обсудим так же... Куча дел в городе и Амурской области в целом, а этот целый день катается туда сюда, чтоб пожаловаться, еще чтоб в СМИ об этом написали...

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    agbor

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.



    на сайте госуслуги, потому что умные люди записались и не сидят в очередях, а подъезжают к конкретному времени и никаких проблем.... Кстати рекомендую- весьма полезная вещь, там и ГИБДД и запись врачам и УФМС и много чего еще...



    Кароче давить будут, записывайтесь по смарту на сайте госсуслуги на прием в гибдд.

    понятно



    кого давить? Вы претензию услышали? талон там взять бедные не могут-ответ "по теме"?



    Почему ГБДД не высылает на оживленные перекрестки регулировщика своевременно, пока ктонить не пострадал?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Светофор сломался

    Работы велись

    Где регулировщик?

    На что наши налоги уходят?:

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    mikey007

    жизньжизниьжизнь

    agbor

    Да правильно все говорит, им лишь бы план выполнить по штрафам, а на реальные проблемы по их части им плевать. Вы в мрэо в 8 утра придите, попробуйте талон взять, аппарат напишет что нет талонов, хотя посетителей всего три колеки. Специально делают для видимости работы. Не полиция, а как было раньше милиция, так все и осталось.



    на сайте госуслуги, потому что умные люди записались и не сидят в очередях, а подъезжают к конкретному времени и никаких проблем.... Кстати рекомендую- весьма полезная вещь, там и ГИБДД и запись врачам и УФМС и много чего еще...



    Кароче давить будут, записывайтесь по смарту на сайте госсуслуги на прием в гибдд.

    понятно



    кого давить? Вы претензию услышали? талон там взять бедные не могут-ответ "по теме"?



    Почему ГБДД не высылает на оживленные перекрестки регулировщика своевременно, пока ктонить не пострадал?



    А это Вы уж спросите у того, кто батальоны сокращал и переаттестовывал...Количество сотрудников уменьшилось, зп остались на том же уровне, а всем плевать....Есть смешная фраза, которая подходит ко многим я думаю :" За такой зарплату, я должен ни только не работать, но и еще немного вредить..." вроде бы так

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    55 минут назад

    ГИБДД проверил, теперь пусчай под видом обычного гражданина, скорую себе вызовет...А мы хоть, простой народ, завтра посмеемся...Да и вообще пусть под видом обычного гражданина поживет...И он поймет, что на обычного гражданина плевать ВСЕМ и ему в том числе...

  • mikey007

    mikey007
    55 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    mikey007


    А это Вы уж спросите у того, кто батальоны сокращал и переаттестовывал...Количество сотрудников уменьшилось, зп остались на том же уровне, а всем плевать....Есть смешная фраза, которая подходит ко многим я думаю :" За такой зарплату, я должен ни только не работать, но и еще немного вредить..." вроде бы так



    А я б этом же говорил, но на другой ветке.

    То что их не берут в Росгвардию то все бремя проблем у ГИБДД на народ ляжет.

    Однако народу надо какт-то защищаться и выживать.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    53 минуты назад

    Уважаемый Сергей Завьялов, вы не велосипед открыли! Вы не первый, и не вы последний кто с данным произволом сталкивается.

    Звонил по схожей ситуации три раза, дежурный сказал что на данном перекрестке регулировщик не требуются. При этом лично видел как на этом перекрестке за два дня было три ДТП.

    P.S Жизнь и здоровья сотрудников ГИБДД на первом месте.

    Им не важны разбитые автомобили и здоровье граждан, им важна статистика! статистика нарушений прежде всего! Даешь план 20 нарушений в смену на экипаж!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    47 минут назад

    ЖОРДЖio

    Уважаемый Сергей Завьялов, вы не велосипед открыли! Вы не первый, и не вы последний кто с данным произволом сталкивается. Звонил по схожей ситуации три раза, дежурный сказал что на данном перекрестке регулировщик не требуются. При этом лично видел как на этом перекрестке за два дня было три ДТП. P.S Жизнь и здоровья сотрудников ГИБДД на первом месте. Им не важны разбитые автомобили и здоровье граждан, им важна статистика! статистика нарушений прежде всего! Даешь план 20 нарушений в смену на экипаж!



    Так а кто всю нашу жизнь превратил в планы и статистику????? Не подскажите? Причем тут обычный ППСник или ДПСник, медик и т.д. можно перечислять множество профессий...Когда сверху только и успевай указания ловить, а эти "рыбьи головы" из-за стола подняться не могут шарик спереди мешает...А ДТП бывают чаще из за "недалеких" на дорогах и из-за самих дорог...на ДВВОКУ систематически ДТП, так может туда регулировщика поставить???? Не умеешь водить не берись, правильно кто то выше написал, сложна ситуация на перекрестке, когда не работает светофор, поверни направо и развернись на другом перекрестке, нет же есть такие упертые, что в наглую со второстепенной начинают лезть, пропусти его и все тут, вот и получают помятое железо...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    41 минута назад

    Вот депутат местного заксобрания открыл Америку, сейчас и будет вопросы начальству задавать за статистику, как они рецидивистов пешеходов ловят между ТЦ "Хуа-фу" и прячутся за знаками (40).

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    37 минут назад

    ЖОРДЖio

    Вот депутат местного заксобрания открыл Америку, сейчас и будет вопросы начальству задавать за статистику, как они рецидивистов пешеходов ловят между ТЦ "Хуа-фу" и прячутся за знаками (40).



    И что?! И НИЧЕГО не изменится, план есть месячный, сколько должно быть раскрыто преступлений, сколько штрафов и т.д., планы выполняются, так что до свидания.... А регулировщик не приехал на "спецзадание" так штата не хватает....Начальству ГИБДД зададут эти вопросы, он благополучно даст по шапке простым работягам-пешкам, штрафанут на пол зп и все дела...а он как чесал пузо в своем кабинете так и будет :))

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    14 минут назад

    Тот ответил, что в этой ситуации имеет место человеческий фактор и посоветовал депутату лично обратиться в органы.... Лучше не скажешь: В органы на органы.

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