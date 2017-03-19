Благовещенский депутат пожаловался на работу ГИБДД

В четверг, 30 марта, на заседании городской Думы депутат Сергей Завьялов обратился к начальнику благовещенской полиции с просьбой наладить работу ГИБДД. По словам народного избранника, он столкнулся с безразличием и халатностью сотрудников дорожной полиции.

«Как-то в обеденное время я проезжал перекресток Ленина – Калинина. Светофор не работал. Так как перекресток достаточно оживленный, было большое скопление автомобилей. Я выезжал с Калинина, это второстепенная дорога», – рассказал Сергей Завьялов.

По словам Сергея, он как обычный житель города позвонил в дежурную часть ГИБДД, не сообщив о том, что он депутат. И попросил на перекрестке выставить экипаж с регулировщиком.

«Мне сказали – принято – и бросили трубку. Еду через полчаса опять по тому же перекрестку, та же дорожная ситуация – регулировщика так и нет. Зато экипаж ГИБДД стоит в нескольких метрах рядом со строительным магазином и ловит водителей за превышение скорости. Я опять звоню дежурному. Тот же голос мне отвечает, что светофор не работает, потому что ведутся технические работы. Я отвечаю, что и так это вижу, но будет или нет регулировщик на перекрестке? На том конце опять говорят – принято – и бросают рубку».

Через 15 минут, как утверждает депутат, он снова оказался в районе Ленина – Калинина, светофор по-прежнему не работал, регулировщика не было, зато на перекрестке произошло ДТП.

«Понимаете, ведь этого можно было избежать, если бы перекресток на время поломки светофора был бы регулируемым», – рассуждает Сергей Завьялов.

С этим вопросом народный избранник обратился к начальнику МО МВД «Благовещенский» Илье Колотушкину на заседании Думы. Тот ответил, что в этой ситуации имеет место человеческий фактор и посоветовал депутату лично обратиться в органы.

«А как еще лично-то? – спрашивает Сергей. – Я лично и обратился к начальнику. Я на заседании Думы публично озвучил эту ситуацию. Неужели этого мало для проверки действий данного сотрудника? Я надеюсь, что в ГИБДД разберутся и не будут допускать подобные ситуации впредь».

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#гордума #городская власть #ДТП

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