В Благовещенске на незаконной свалке лежат коровьи черепа

Жители Благовещенска обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» с жалобой на несанкционированную свалку в районе 5-й стройки. Судя по предоставленным фотографиям, среди куч мусора валяются не только бытовые отходы, но и останки крупного рогатого скота, которые могут стать источниками опасных заболеваний.

По словам горожан, стихийная свалка находится по улице Школьной между Театральной и Кузнечной. Это территория бывшей воинской части. Мусор здесь накапливается довольно давно. На фотографиях видно, что мусор как бытовой, так и «сельскохозяйственный»: кучи гнилой картошки, коровьи черепа с остатками плоти, которая начнет разлагаться, когда станет теплее.

«Пока от свалки только запах и бродячие собаки, а летом будут мухи и зараза, – сообщил редакции Амур.инфо мужчина, приславший фотографии. – Неоднократно устанавливал таблички "мусор не вываливать" – всем всё равно».

Он пояснил, что живет в этом районе четвертый год. Свалка на территории бывшей части была всё это время. «Интересная история была. На территории части стоял мемориал: то ли 9 Мая посвященный, то ли самой воинской части. И свалка была прямо возле этого памятника. Эту историю предали огласке. Не я – другие жители района. После этого, говорят, приехали военные: всё вычистили, весь мусор увезли. А потом появились другие военные, памятник демонтировали, вывезли. И после этого незаконная свалка начала заполняться вновь».

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием по ситуации в городскую администрацию. Ответ будет позже.

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#ЖКХ #происшествия

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