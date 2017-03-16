Жвачка со смертельными заданиями-призывами появилась в магазинах Приморья

Фото: Блокнот-Волгодонск

В магазинах Приморья проводятся проверки на наличие жевательной резинки, призывающей к опасным действиям, передаёт телканал ОТВ. С жалобами в межведомственный совет по защите прав потребителей обратились встревоженные родители, увидевшие в продаже жвачку «5» (производителя Wrigley), на которой размещен интригующий слоган «Правда или Действие».

Обёртки пластинок жвачки выполнены в мрачно-чёрных тонах и содержат задания-вопросы, многие из которых недвусмысленно говорят о смерти, либо призывают к опасным действиям («Заберись на самую высокую точку и сделай селфи!»), либо намекают на запрещённую игру в соцсетях «Синий кит». Всего в серии оказалось свыше 900 различных заданий и вопросов.

«Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обёртках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара», – рассказала директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль.

По её словам, за две недели проверены 156 предприятий розничной торговли. Опасная продукция выявлена в 10 магазинах.

Вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарёв поручил задействованным ведомствам продолжить мониторинг торговых предприятий до полного прекращения реализации опасной жевательной резинки

«Люди, которые пытаются подстегнуть наших детей к опасным поступкам, становятся все более изобретательными. Призывы к суициду можно встретить уже не только в интернете, но и на упаковках популярных у детей товаров – сегодня это жевательная резинка, а завтра может быть что-то другое. Этот вопрос затрагивает каждого из нас не как представителя государственной структуры, а как родителя – у меня у самого трое детей. В таких нестандартных ситуациях мы должны действовать очень быстро и слаженно. Работа с предприятиями торговли должна быть продолжена до полного прекращения реализации опасного продукта», – подчеркнул Бочкарёв.

Ранее на сомнительный товар обратили внимание покупатели в Приамурье.

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