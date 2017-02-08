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Сегодня, 14:16 12

Амурские строительные компании просят депутатов о налоговых послаблениях

Амурские строительные компании просят депутатов о налоговых послаблениях
Фото: пресс-служба амурского заксобрания

В Амурской области насчитывается 647 нераспроданных квартир, которые попали под налоговый учет. В связи с тем, что на строительном рынке наблюдается затишье, компании обратились к депутатам с просьбой предоставить им «налоговые каникулы» и снизить налоговую ставку, сообщает пресс-служба амурского законодательного собрания.

Обращение в законодательное собрание поступило от ОАО «Благовещенскстрой». «Квартиры, реализуемые нами как застройщиком, на которого зарегистрировано право собственности, признаются объектом налогообложения по налогу на имущество, исходя из кадастровой стоимости до момента регистрации перехода права собственности на них к покупателю», – говорится в обращении. В письме также приводятся примеры, когда законодательные органы субъектов РФ в исключительных случаях устанавливали особый порядок применения налоговых льгот.

Представители ОАО «Благовещенскстрой» сообщили, что ищут законные пути решения проблемы, с которой столкнулись только в этом году: дополнительное налоговое бремя совпало с резким снижением покупательского спроса – нераспроданными остались до 50 % квартир, все они стали объектами налогообложения. Налоговая служба рассчитала налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости квартир согласно методике, представленной Минфином России. Размер выплат строители называют неподъемным.

В такой же ситуации оказались и другие строительные компании – крупные налогоплательщики и работодатели, чья финансовая деятельность для проверяющих структур полностью прозрачна. Сейчас предприятия даже проводят параллели между налоговыми послаблениями и сохранением отрасли в целом.

Министр финансов области Татьяна Половайкина напомнила присутствующим, что в сегодняшней экономической ситуации власти региона ограничены инструментами по снижению налоговых ставок. «Отрасль поддерживать надо, – отметила Татьяна Геннадьевна, – но согласовывать проект закона в конечном итоге будет Минфин РФ».

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#строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Мало того, что задерживают стройки постоянно, так еще и умудряются послабления простить. Жирновато, мне кажется

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Я тоже хочу что бы снизили налоговую ставку, ведь доход у меня не повысился и рубль слишком упал. Чем простой народ доблестной ОБЛАСТИ отличается от Застройщиков, у них ведь доходы выше, чем в среднем по области?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Что там непосильного, 3-5 тысяч в год на квартиру?

  • володька

    володька
    3 часа назад

    3-5 тыс. на квартиру... не верно- кадастровая стоимость однушек благстроя 2.5 млн (это 7500 руб/год на кв.) двушек 8300 руб/год трешек 9500 руб/год а теперь умножьте на 275 нераспроданных квартир - получается 2,5 милиона в год положь да отдай. это что маленькая сумма..

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    А в чем беда то? Продать не могут?

    Скинуть цену на жильё и вмиг всё расхватают.

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    А что, простым жителям с зарплатой даже 25 т.р в месяц налог 7500 не существенный? Добавьте сюда осаго и машину с гаражом, это должно быть необходимым минимумом у каждой семьи. Это несущественно?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Чота не жалко совсем...

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    я вот думаю облагать таким огромным налогом на квартиру людей, которые покупают квартиры в ипотеку вообще бесчеловечно.

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    Беда еще в том, что мало какой застройщик желает заниматься продажей квартир сам. Отдают вмяким отделам продаж перепродаж, агенствам и посредникам вобщем, а вот те кушать хотят. Навернули цены за кв.м. и сидят ждут... пусть продают застройщики по цене себестоимость + рентабельность= цена за квадрат ниже и продажи веселее.

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    Лет пять назад искал гостинку, цена застройщика 1500000 была, а в типа их отделе продаж уже 2000000...

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    просто этот рынок уже давно поделен, одни строят, другие продают

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    Ну вот те кто продают, чуть бы снизили аппетиты и продавали. А в этой ситуации те кто строили пусть платят налоги из за тех кто в своей марже двигаться не хочет. Ну или делят налоги пополам что ли.

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