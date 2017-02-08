Амурские строительные компании просят депутатов о налоговых послаблениях

Фото: пресс-служба амурского заксобрания

В Амурской области насчитывается 647 нераспроданных квартир, которые попали под налоговый учет. В связи с тем, что на строительном рынке наблюдается затишье, компании обратились к депутатам с просьбой предоставить им «налоговые каникулы» и снизить налоговую ставку, сообщает пресс-служба амурского законодательного собрания.

Обращение в законодательное собрание поступило от ОАО «Благовещенскстрой». «Квартиры, реализуемые нами как застройщиком, на которого зарегистрировано право собственности, признаются объектом налогообложения по налогу на имущество, исходя из кадастровой стоимости до момента регистрации перехода права собственности на них к покупателю», – говорится в обращении. В письме также приводятся примеры, когда законодательные органы субъектов РФ в исключительных случаях устанавливали особый порядок применения налоговых льгот.

Представители ОАО «Благовещенскстрой» сообщили, что ищут законные пути решения проблемы, с которой столкнулись только в этом году: дополнительное налоговое бремя совпало с резким снижением покупательского спроса – нераспроданными остались до 50 % квартир, все они стали объектами налогообложения. Налоговая служба рассчитала налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости квартир согласно методике, представленной Минфином России. Размер выплат строители называют неподъемным.

В такой же ситуации оказались и другие строительные компании – крупные налогоплательщики и работодатели, чья финансовая деятельность для проверяющих структур полностью прозрачна. Сейчас предприятия даже проводят параллели между налоговыми послаблениями и сохранением отрасли в целом.

Министр финансов области Татьяна Половайкина напомнила присутствующим, что в сегодняшней экономической ситуации власти региона ограничены инструментами по снижению налоговых ставок. «Отрасль поддерживать надо, – отметила Татьяна Геннадьевна, – но согласовывать проект закона в конечном итоге будет Минфин РФ».

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#строительство #экономика

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