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Сегодня, 14:07 8

В Амурской области становится больше многодетных семей

В Амурской области становится больше многодетных семей
Фото: www.kam24.ru

Амурская область находится в числе субъектов Российской Федерации, в которых отмечается рост численности многодетных семей. Если в 2012 году в Приамурье было 6 833 многодетные семьи, то на начало 2017 года численность таких семей составила 8 801.

Первый заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко отметил, что в стране наблюдается рост числа многодетных семей. Так, за последние шесть лет таких семей стало больше на 25 %. В начале 2017 года число многодетных семей в России составило 1 миллион 566 тысяч. А в 2010 году их было 1 миллион 250 тысяч, сообщает пресс-служба областного министерства соцзащиты.

Документ с этими показателями первый заместитель министра труда Алексей Вовченко направил председателю Национального родительского комитета Ирине Волынец.

В свою очередь, зампред комиссии Общественной палаты России по защите семьи, детей и материнства Павел Сычёв считает, что рост числа многодетных семей является тенденцией, сформированной эффективной государственной социальной политикой.

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#дети #областная власть #соцзащита

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Вот самое непонятное: Плодятся, а потом ноют что жилье у них маленькое, денег не хватает, дайте это, дайте то. Не на что содержать детей нафига рожать?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Люди или богатеют или дети как средство заработка.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Вежливый

    Вот самое непонятное: Плодятся, а потом ноют что жилье у них маленькое, денег не хватает, дайте это, дайте то. Не на что содержать детей нафига рожать?



    Ну... это, наверное приближаемся к Африке - может из стольких детей в семье хоть кто-то выживет.



  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    2 часа назад

    Но ведь есть и те, кто "плодятся" и не ноют, а просто радуются жизни и счастливы.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~рост числа многодетных семей является тенденцией, сформированной эффективной государственной социальной политикой.



    О чём это он?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Плодятся муравейники =) А потом начинают клянчить у нормальных людей.

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    а потом нормальные люди выйдут на пенсию и будут клянчить ее с государства, а кормить вас будут дети с многодетных семей, тк с их "пенсионных отчислений" будет ВАМ - нормальные люди, выплачиваться пенсия

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    Так что порадуйтесь, малодетные семьи, что рожают люди детей и воспитывают

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