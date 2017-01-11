В Амурской области становится больше многодетных семей

Фото: www.kam24.ru

Амурская область находится в числе субъектов Российской Федерации, в которых отмечается рост численности многодетных семей. Если в 2012 году в Приамурье было 6 833 многодетные семьи, то на начало 2017 года численность таких семей составила 8 801.

Первый заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко отметил, что в стране наблюдается рост числа многодетных семей. Так, за последние шесть лет таких семей стало больше на 25 %. В начале 2017 года число многодетных семей в России составило 1 миллион 566 тысяч. А в 2010 году их было 1 миллион 250 тысяч, сообщает пресс-служба областного министерства соцзащиты.

Документ с этими показателями первый заместитель министра труда Алексей Вовченко направил председателю Национального родительского комитета Ирине Волынец.

В свою очередь, зампред комиссии Общественной палаты России по защите семьи, детей и материнства Павел Сычёв считает, что рост числа многодетных семей является тенденцией, сформированной эффективной государственной социальной политикой.

Просмотров всего: 611

#дети #областная власть #соцзащита

распечатать