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У Стивена Кинга хотят отсудить полмиллиарда долларов за плагиат

У Стивена Кинга хотят отсудить полмиллиарда долларов за плагиат
Фото: youtube.com

Известного американского писателя, непревзойдённого мастера ужасов Стивена Кинга обвиняют в том, что он украл идею для создания главного героя в цикле романов «Тёмная башня». Автору грозят судом и крупным иском, передаёт РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Создатель комиксов The Rook, имя которого не раскрывается, требует от Кинга заплатить ему компенсацию в размере 500 миллионов долларов за плагиат. Истец утверждает, что образ Роланда Дискейна – центрального персонажа «Тёмной башни» – основан на его главном герое Рестине Дэйне. Помимо одинаковых инициалов, по его словам, у персонажей много поразительных сходств – оба «путешествующие во времени, борющиеся с монстрами, квази-бессмертные герои романтических приключений».

Автор The Rook также отмечает, что кинговский герой одевается, как ковбой, хотя он не с Дикого Запада – так же, как и Дэйн. Кроме того, по мнению автора комикса, башни в обоих произведениях тоже выглядят одинаково.

Рестина Дэйна можно было увидеть в пяти миллионах журналах комиксов, выходивших с 1977 по 1983 годы. Первая книга из серии «Тёмная башня» вышла в 1982 году. Как отмечает TMZ, сам Кинг признаёт, что читал комиксы The Rook.

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#культура #суды #США

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