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Благовещенская спортсменка стала кандидатом в мастера спорта по плаванию

Благовещенская спортсменка стала кандидатом в мастера спорта по плаванию

Шесть юных амурских спортсменов – пятеро из Благовещенска, один из Зеи – приняли участие в I этапе Кубка России по плаванию во Владивостоке. По результатам соревнований 14-летняя благовещенская спортсменка Виктория Рослякова выполнила норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 50 метров брассом. Это третий КМС в Амурской области.

I этап Кубка России проводился с 25 по 27 марта. В нем участвовали пловцы из дальневосточных регионов. Амурчане не заняли призовые места, так как, являясь школьниками, выступали в категории без возрастных ограничений, то есть наряду со взрослыми спортсменами. В целом, многие улучшили свои собственные результаты.

В частности, Виктория Рослякова выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Для благовещенской спортшколы № 1 это второй КМС за месяц. До этого в начале марта на чемпионате и первенстве ДФО по плаванию кандидатский норматив выполнила Арина Файрузова. На этих же соревнованиях еще одна благовещенка Виктория Малахова выполнила норматив на звание мастера спорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Совершенно не понятно! Так выполнила норматив или ей официально присвоен РАЗРЯД - "кандидата в мастера спорта России" ( это разряд, не звание), с вручение знака и удостоверения?

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