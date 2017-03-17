Путин лично проверил результаты «арктической уборки»

Фото: gazeta.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты «арктической уборки» на острове Земля Александры, проходившей в сложных климатических условиях. Глава государства поблагодарил всех участников непростого мероприятия, сообщает «Интерфакс».

Участниками уборки, в том числе, стали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минприроды Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Вы в достаточно сложных условиях проделали огромный объём работы, конечно, под руководством правительства, министерства и не только. Я хочу поблагодарить вас. Все вместе у нас получилось всё, что мы задумали», – подчеркнул президент России в ходе беседы с экологами – сотрудниками полевой базы «Омега».

Владимир Путин отдельно отметил работу исполняющего обязанности директора

Национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова.

Президент и председатель правительства поднялись на специальную смотровую площадку, с которой смогли увидеть Северный Ледовитый океан, покрытый льдом, и абсолютно чистую зону, которая еще некоторое время назад была захламлена мусором.

В ходе поездки главе государства также продемонстрировали ледяную пещеру – провал в леднике, позволяющий изучать вечную мерзлоту в естественных условиях. Здесь ведутся исследования нижних слоев криолитозоны, или вечной мерзлоты. Главная цель этих изысканий – определить температурные условия, при которых она формировалась тысячи лет назад. Исследования здесь ведутся без бурения и разрушения ледника, что позволяет сохранять объект в естественных условиях.

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#природа #российская власть

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