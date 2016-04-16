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Открылась регистрация участников «Тотального диктанта»

Открылась регистрация участников «Тотального диктанта»

В среду, 29 марта, на официальном сайте проекта «тотальный диктант» (www.totaldict.ru) открылась регистрация для желающих принять в нем участие. Диктант пройдет на 2 852 площадках по всей России. В Благовещенске проверка грамотности пройдет в Амурском государственном университете и на трех закрытых площадках.

Регистрация на сайте проекта желательна, но, если у кого-то нет возможности выйти на сайт, зарегистрироваться можно непосредственно в день диктанта в главном корпусе АмГУ с 13:00 до 13:55.

В этом году в Благовещенске, помимо традиционной университетской, будут работать три закрытые площадки. Возможность написать диктант появится у посетителей Центра библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих. В ДВОКУ проверят себя курсанты и офицеры. Еще одна закрытая площадка будет организована в АмГУ для иностранных студентов благовещенских вузов. Тем, кто изучает русский язык как иностранный, предложат написать тест на знание русского языка, составленный на базе основного текста «Тотального диктанта» (проект «TruD»).

В прошлом году в Благовещенске «Тотальный диктант» писали 315 человек. Из них 11 участников получили «четверки» и только двое – «пятерки».

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#образование

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