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В Приамурье открыли продажу льготных авиабилетов

В Приамурье открыли продажу льготных авиабилетов

Авиационные агентства приступили к продажам билетов по субсидированным тарифам в рамках правительственной программы «Дальний Восток–2017». С 1 апреля по 31 октября из Благовещенска в Москву осуществлять авиаперевозки по спецтарифу будут три авиакомпании: «Вим-Авиа», «Уральские авиалинии» и «Икар». Первые две компании уже оформляют билеты для льготной категории пассажиров. Стоимость билета – 6 400 рублей.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

Для приобретения билета пассажиру достаточно предъявить кассиру агентства или авиакомпании паспорт. Детский билет оформляется по свидетельству о рождении. Пассажирам, имеющим группу инвалидности, или сопровождающим нужно заранее подготовить соответствующие документы. Оформление билета с открытой датой отправления не допускается.

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#транспорт

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