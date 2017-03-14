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Сегодня, 11:34 0

Хабаровчанин пойдёт под суд за убийство новорождённого ребенка.

Хабаровчанин пойдёт под суд за убийство новорождённого ребенка.
Фото: news-front.info

Убийство новорождённого ребёнка потрясло весь Хабаровск. Утром 12 марта работник коммунальной службы обнаружил тело младенца в мусорном контейнере. По факту убийства новорождённого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА «Дейта», ссылаясь на СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как установила экспертиза, мальчик родился живым. Его мать дала подробные показания об обстоятельствах убийства ребёнка её сожителем.

«27 марта года следственными органами по подозрению в совершении был задержан сорокалетний мужчина. Он признался в убийстве новорождённого. Следователь ходатайствовал перед судом о заключении подозреваемового под стражу», – говорится в сообщении Следственного управления.

По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 марта 2017 года подозреваемый находился в арендованной квартире в Индустриальном районе Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения. Сразу после родов 36-летней сожительницы в домашних условиях он умышленно лишил жизни её маленького сына. Совершив злодеяние, убийца поместил тело своей жертвы в полиэтиленовый пакет, который выбросил в мусоропровод подъезда.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. «Также за подобные преступления закон предусматривает пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь», – говорится в сообщении СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#Дальний Восток #дети #криминал #происшествия

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