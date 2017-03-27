В Амурской области реализуются 13 инвестпроектов, которые дадут почти 6 тысяч рабочих мест

Губернатор области Александр Козлов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой территории опережающего развития. Также обсуждались инвестпроекты, реализуемые в Приамурье. Как сообщил глава региона, всего их 13, они дают инвестиции на сумму порядка 208 миллиардов рублей и создают 5,8 тысячи новых рабочих мест.

На совещании губернатор озвучил, что на территории Амурской области создано две ТОР – «Приамурская» и «Белогорск». ТОР «Свободный» одобрена на заседании правительственной комиссии 17 февраля 2017 года и в настоящее время проходит согласование в ФОИВ.

В территории опережающего развития «Приамурская» свои проекты реализуют четыре резидента с объемом инвестиций 127 миллиардов рублей, с созданием 1 893 рабочих мест.

В ТОР «Белогорск» три резидента с общим объемом инвестиций в размере 2,2 миллиарда рублей с созданием 711 рабочих мест. В процессе создания находится ТОР «Свободный», в рамках которой будет реализовано три инвестиционных проекта с объемом инвестиции в размере 1,2 триллиона рублей с созданием 4 500 рабочих мест.

Всего в Приамурье реализуется 13 инвестпроектов, они находятся в разной фазе. «Мы должны проработать вопросы по успешной реализации проектов. Эти 13 проектов дают инвестиции на сумму порядка 208 миллиардов рублей, создают 5,8 тысячи новых рабочих мест и вносят вклад в диверсификацию экономики региона. Все вы знаете, что завершается работа по созданию новой территории опережающего развития, полагаю, что в течение недели все согласительные мероприятия будут завершены», – сказал Александр Галушка.

Рядом с крупными инвестпроектами появляются сопутствующие производственные мощности, подчеркнул губернатор области. Одним из примеров был представлен завод по производству металлоконструкций в Свободненском районе, который планирует обслуживать строящиеся предприятия. Глава региона отметил, что в силу последних изменений у инвестора проекта по строительству завода по производству металлоконструкций в Свободном возникла идея перевода своего проекта из ТОР «Белогорск» в «Свободный».

«Амурский завод металлических конструкций планирует строительство завода по изготовлению металлоконструкций мощностью 28,8 тысячи тонн металлоконструкций в год. Планируемый запуск завода – первый квартал 2018 года. Объем инвестиций – 716,1 миллиона рублей. Рабочие места – 228 человек. В настоящее время здесь ведется подбор земельного участка для создания завода, рассматривается возможность размещения в ТОР "Свободный". Проведены предпроектные маркетинговые, технологические и экономические исследования, комплексные маркетинговые исследования и выявлены потребности главного заказчика – Амурского ГПЗ», – сказал глава области.

Александр Галушка пояснил, что процесс перевода инвестпроекта в состав нового ТОР «Свободный» не вызовет сложностей. Также руководитель федерального министерства акцентировал внимание на строительстве моста через реку Амур.

«Возможно, такой крупный проект, как строительство трансграничного моста, связывающего два государства, должен войти в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", чтобы оказывать содействие на международном и федеральном уровне. Такие проекты будут рассматриваться на правительственной подкомиссии под руководством Юрия Трутнева», – сказал министр.

В ходе заседания была озвучена информация о разработке информационной системы для всех инвестиционных проектов Дальнего Востока. Программное обеспечение позволит инвесторам вести оперативный документооборот, а руководителям органов власти вести диалог с бизнесменами в режиме реального времени, сообщает областное правительство.

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