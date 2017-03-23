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«Боль и мрак»: украинский промо-ролик, выпущенный к «Евровидению», высмеяли в Сети

«Боль и мрак»: украинский промо-ролик, выпущенный к «Евровидению», высмеяли в Сети
Фото: youtube.com

Интернет-пользователи высмеяли презентационный видеоролик о Киеве, созданный для музыкального конкурса «Евровидение-2017». Видео было опубликовано во вторник, 28 марта, в аккаунте МИД Украины в социальной сети Facebook, сообщает «Лента.ру».

Пользователей соцсети не устроило качество монтажа ролика, а также закадровая музыка. «Сценарий, монтаж – боль. Но ещё печальнее – музыкальное сопровождение», – написал один из комментаторов.

«Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно», – отметил другой.

Некоторые обратили внимание на то, что показанная в промо-ролике столица Украины разительно отличается от того, какая она в жизни. «Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу? “Безопасный общественный транспорт”? Хм», – недоумевает пользователь под ником Мультфільм Гагарін.

«Вы оторваны от реальности! Зачем формировать у гостей ожидания, которые разобьются о таксистов-фильтровщиков в аэропортах, маршрутки, трамваи и даже городскую электричку? Как мы готовимся?» – беспощаден другой.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украина получила право принимать международный конкурс после победы в 2016 году в Стокгольме певицы Джамалы.

В Сети уже появился ролик, пародирующий оригинальную презентацию. Его авторы решили показать, каким же Киев могут увидеть туристы и участники конкурса на самом деле.

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#интернет #конкурсы #музыка

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