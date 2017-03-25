В Благовещенске на улице Первомайской горел автомобиль (видео)

В областном центре Приамурья вечером 29 марта загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия один из очевидцев выложил в социальную сеть. «Слава богу, успели потушить сами. Ну и пожарникам огромное спасибо, очень быстро приехали и пролили до конца», – подписал видео свидетель пожара.

В амурском управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило дежурному в 21:50. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарной части и пожарной части № 1 Благовещенска в составе восьми человек и двух единиц техники.

Через три минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара автомобиль повреждён огнём на общей площади 4 квадратных метра. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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