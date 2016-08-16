Руководство Селемджинской больницы подозревают в фальсификации результатов диспансеризации

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Должностные лица Селемджинской районной больницы подозревают в неэффективном расходовании бюджетных средств, фальсификации результатов диспансеризации населения, неправомерной выдачи листков нетрудоспособности и нарушениях в начислении зарплаты сотрудникам. Нарушения выявила прокуратура после обращения Общероссийского народного фронта.

Первоначально граждане обратились к активистам ОНФ. Они сообщили о нарушениях руководством лечебного учреждения законодательства в сфере здравоохранения и неэффективное расходование бюджетных средств, выделяемых Фондом обязательного медицинского страхования. Рассказали о фактах фальсификации результатов диспансеризации населения и неправомерной выдачи листков нетрудоспособности. Они также выразили несогласие с ответами районного отдела полиции на заявления о нарушениях, допускаемых медперсоналом, сообщает сайт ОНФ.

Общественники обратились в прокуратуру Амурской области. В ходе работы правоохранителей отдельные доводы о противоправных действиях сотрудников больницы подтвердились. Установлены случаи, когда диспансеризация граждан не была проведена. Но при этом на них медперсонал больницы завел карты учета диспансеризации.

Материал проверки направлен в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Одновременно главному врачу медицинского учреждения внесено представление.

«С подобной ситуацией мы сталкиваемся не впервые, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – В 2016 году при содействии экспертов ОНФ правоохранителями был вскрыт целый ряд нарушений законодательства в Завитинской центральной районной больнице, должностные лица которой с помощью подложных документов привлекали в медучреждение средства ОМС».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывшие сотрудники Завитинской ЦРБ рассказали в эфире программы «Простые вопросы» о фактах приписок числа пациентов и других нарушениях. После амурское отделение Общероссийского народного фронта направило заявление в следственные органы с просьбой проверить действия должностных лиц больницы города Завитинска. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

Сайт ОНФ сообщает также, что прокурорская проверка подтвердила факты оформления листков нетрудоспособности сотрудниками, не имеющими на это право. В связи с этим главврачу Селемджинской больницы внесено еще одно представление.

Кроме того, граждане не согласились с решениями полиции об отказе в возбуждении уголовного дела о мошеннических действиях сотрудников медучреждения при начислении зарплаты. В итоге прокурорская проверка подтвердила, что проверка сообщения о преступлении проведена не в полном объеме. Не были выполнены необходимые проверочные мероприятия.

На основании этого постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен в полицию Селемджинского района для организации дополнительной процессуальной проверки. Такое же решение принято прокуратурой по отказным материалам полиции на заявления граждан о подделке должностными лицами лечебного заведения листков нетрудоспособности.

Результаты рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры Селемджинского района и продолжают оставаться в повестке регионального отделения ОНФ.

«Ситуация в Селемджинской больнице лишний раз подтверждает, что проблема приписок при проведении диспансеризации населения стала хронической болезнью отечественного здравоохранения. Согласно результатам опроса 6,3 тысячи медицинских работников из 84 регионов страны, который Фонд провел в феврале 2017 года, 74 % респондентов признают, что данные по выполнению планов диспансеризации и профилактических осмотров не являются достоверными, а реальных осмотров проводится меньше, чем отражено в статистике. Решение этой проблемы требует принятия системных мер от руководства здравоохранения», – отметил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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