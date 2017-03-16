Комедия положений из жизни: Амур.инфо проводит конкурс

culture.ru

1 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска покажут спектакль «Идеальная жена» – лёгкую комедию положений. Любовь, нелепости, досадные случайности и двусмысленные совпадения амурскому зрителю представят Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Наталия Антонова, Андрей Кайков и другие артисты. Амур.инфо разыграет два билета на спектакль.

Читателям сайта предлагается в комментариях к этой новости вспомнить свои жизненные ситуации, которые можно было бы описать как комедию положений. Амур.инфо выберет самую интересную и нестандартную историю, а победитель получит пару билетов на представление. Итоги конкурса будут подведены 31 марта в 14 часов. Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст билеты на фестиваль.

Спектакль «Идеальная жена» состоится 1 апреля в ОКЦ и начнётся в 19 часов.

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