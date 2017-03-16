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Сегодня, 11:05 3

Комедия положений из жизни: Амур.инфо проводит конкурс

Комедия положений из жизни: Амур.инфо проводит конкурс
culture.ru

1 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска покажут спектакль «Идеальная жена» – лёгкую комедию положений. Любовь, нелепости, досадные случайности и двусмысленные совпадения амурскому зрителю представят Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Наталия Антонова, Андрей Кайков и другие артисты. Амур.инфо разыграет два билета на спектакль.

Читателям сайта предлагается в комментариях к этой новости вспомнить свои жизненные ситуации, которые можно было бы описать как комедию положений. Амур.инфо выберет самую интересную и нестандартную историю, а победитель получит пару билетов на представление. Итоги конкурса будут подведены 31 марта в 14 часов. Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст билеты на фестиваль.

Спектакль «Идеальная жена» состоится 1 апреля в ОКЦ и начнётся в 19 часов.

Просмотров всего: 246

#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Anarion

    Anarion
    1 час назад

    3.2

  • ЕvГений

    ЕvГений
    54 минуты назад

    Когда-то давно я работал распространителем газеты. Нужно было доставить новый тираж на точку в районе нашего центрального рынка. У нас была машина Кариб белого цвета. В машине был я, водитель, и трое наших девочек-менеджеров по рекламе, которые напросились подбросить их на встречу. Я сидел рядом с водителем. Мы подъехали к точке, я вышел из машины и пошел с газетами в киоск. Возвращаюсь, сажусь в машину и замечаю, что наших девчат нету в машине. И говорю в сторону водителя: а где наши девочки? И тут же слышу за спиной: Женя, мы здесь! Оборачиваюсь и вижу, что моя машина-то с нашими девчатами стоит ровно позади этой тачки. Тоже белый Кариб! Во кино!

  • Вежливый

    Вежливый
    13 минут назад

    Помнится пошел я в гости к товарищу, а он с доугими товарищем отмечал рождения сына,жил он в новом микрорайоне, адрес я подзабыл и получилось что перепутал дома. Помнил квартиру. Звоню в домофон, отвечают кто там, говорю Саня это я! Там говорят Саня за водкой пошел, но поднимайся, че на улице ждать. Зашел, познакомился с товарищем Сани. Я с собой горячительное звхватил, поэтому решили мы знакомство отметить. И вот открывается дверь, заходит Саня... Незнакомый мне Саня... В общем я ошибся домом. Поржали, выпили, познакомились и я пошел к Сане которому и собирался. Прошло уже почти пять лет, а мы до сих пор общаемся.

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