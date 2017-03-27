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Плюсовые температуры даже в северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 30 марта

Плюсовые температуры даже в северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 30 марта
Фото: instagram

В Амурской области 30 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Термометры покажут 5…10 градусов тепла, по северу – плюс 3…8 градусов.

В Благовещенске рано утром 30 марта было минус 2 градуса. Северо-западный ветер дул со скоростью 5-7 метров в секунду. В течение дня в городе будет переменно облачно. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура составит 8…10 градусов тепла, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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