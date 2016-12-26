Джорджа Майкла похоронили в Лондоне спустя 3 месяца после смерти

Фото: РИА Новости

Семья известного британского певца и композитора Джорджа Майкла, умершего в конце прошлого года, официально подтвердила факт похорон артиста, которые состоялись в среду, 29 марта, в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Члены семьи и близкие друзья собрались на малочисленную частную церемонию, чтобы проститься с нашим любимым сыном, братом и другом. Семье Джорджа хотелось поблагодарить его поклонников по всему миру за их многочисленные послания с выражением любви и поддержки», – говорится в заявлении родных и близких музыканта.

Как ранее сообщили британские СМИ, Майкла должны были похоронить в западном, закрытом для посещения секторе Хайгейтского кладбища рядом с могилой матери.

Хайгейтское кладбище расположено в шаговой доступности от лондонского дома артиста. Небольшой сквер напротив этого дома превращен в стихийный мемориал, куда лондонцы и гости столицы продолжают приносить цветы и поминальные свечи.

Джордж Майкл умер в своём загородном доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Тело 53-летнего певца обнаружил его партнёр Фади Фаваз. Причины смерти Джорджа Майкла долгое время оставались загадочными, что и объясняет то обстоятельство, что между кончиной и похоронами прошло так много времени.

Тесты заняли много времени, и лишь 7 марта старший коронёр графства Оксфордшир заявил, что смерть музыканта носила естественный характер и была вызвана «кардиомиопатией вместе с воспалением миокарда», а также «жировой инфильтрацией печени».

Джордж Майкл родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра и обрёл популярность в начале 1980-х годов, выступая в составе поп-дуэта Wham! После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его песни неоднократно возглавляли мировые музыкальные хит-парады.

Просмотров всего: 96

#музыка #память

распечатать