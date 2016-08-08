Путин дал право ФСО изымать земельные участки для нужд государства
Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд, пишет Newsru.com. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.
До этого у ФСО не было права изымать земли, она имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.
Указ, позволяющий ФСО изымать земельные участки, служба подготовила самостоятельно. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это необходимо для обеспечения безопасности объектов государственной охраны, что является одной из основных задач ФСО. Прошлым летом служба, в частности, просила правительство передать ей 240 квадратных километров рядом с государственным национальным парком «Завидово».
Позже примером ФСО воспользовалась еще одна силовая структура – ФСБ, написавшая для себя аналогичный указ об изъятии земель. В феврале этого года Росимущество получило аналогичное право.
Как известно, в России уже действует упрощенная процедура изъятия земель для госнужд. Старт упрощенному порядку изъятия земли и недвижимости у граждан дала подготовка к Олимпиаде, затем последовали аналогичные нормы, связанные с саммитом АТЭС во Владивостоке, расширением Москвы и строительством Керченским мостом.
Юристы, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что в результате этих указов, спецслужбам даже не придется объяснять собственнику, зачем им нужны земли, – они смогут сослаться на то, что это гостайна. При этом, по мнению специалистов, есть риск, что та же ФСО начнет массово изымать земли без объяснения причины.
Обычные пользователи в Интернете ранее выразили опасения, что изъятия частных участков будут происходить не столько в пользу государства, сколько под строительство новых резиденций для чиновников в привлекательных местах.
Просмотров всего: 1042