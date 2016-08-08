Путин дал право ФСО изымать земельные участки для нужд государства

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Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд, пишет Newsru.com. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого у ФСО не было права изымать земли, она имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Указ, позволяющий ФСО изымать земельные участки, служба подготовила самостоятельно. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это необходимо для обеспечения безопасности объектов государственной охраны, что является одной из основных задач ФСО. Прошлым летом служба, в частности, просила правительство передать ей 240 квадратных километров рядом с государственным национальным парком «Завидово».

Позже примером ФСО воспользовалась еще одна силовая структура – ФСБ, написавшая для себя аналогичный указ об изъятии земель. В феврале этого года Росимущество получило аналогичное право.

Как известно, в России уже действует упрощенная процедура изъятия земель для госнужд. Старт упрощенному порядку изъятия земли и недвижимости у граждан дала подготовка к Олимпиаде, затем последовали аналогичные нормы, связанные с саммитом АТЭС во Владивостоке, расширением Москвы и строительством Керченским мостом.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что в результате этих указов, спецслужбам даже не придется объяснять собственнику, зачем им нужны земли, – они смогут сослаться на то, что это гостайна. При этом, по мнению специалистов, есть риск, что та же ФСО начнет массово изымать земли без объяснения причины.

Обычные пользователи в Интернете ранее выразили опасения, что изъятия частных участков будут происходить не столько в пользу государства, сколько под строительство новых резиденций для чиновников в привлекательных местах.

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#природа #российская власть

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