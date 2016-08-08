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Сегодня, 10:23 37

Путин дал право ФСО изымать земельные участки для нужд государства

Путин дал право ФСО изымать земельные участки для нужд государства
Фото: www.metronews.ru

Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд, пишет Newsru.com. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого у ФСО не было права изымать земли, она имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Указ, позволяющий ФСО изымать земельные участки, служба подготовила самостоятельно. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это необходимо для обеспечения безопасности объектов государственной охраны, что является одной из основных задач ФСО. Прошлым летом служба, в частности, просила правительство передать ей 240 квадратных километров рядом с государственным национальным парком «Завидово».

Позже примером ФСО воспользовалась еще одна силовая структура – ФСБ, написавшая для себя аналогичный указ об изъятии земель. В феврале этого года Росимущество получило аналогичное право.

Как известно, в России уже действует упрощенная процедура изъятия земель для госнужд. Старт упрощенному порядку изъятия земли и недвижимости у граждан дала подготовка к Олимпиаде, затем последовали аналогичные нормы, связанные с саммитом АТЭС во Владивостоке, расширением Москвы и строительством Керченским мостом.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что в результате этих указов, спецслужбам даже не придется объяснять собственнику, зачем им нужны земли, – они смогут сослаться на то, что это гостайна. При этом, по мнению специалистов, есть риск, что та же ФСО начнет массово изымать земли без объяснения причины.

Обычные пользователи в Интернете ранее выразили опасения, что изъятия частных участков будут происходить не столько в пользу государства, сколько под строительство новых резиденций для чиновников в привлекательных местах.

Просмотров всего: 1042

#природа #российская власть

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • brokle

    brokle
    1 час назад

    ну вот и все... Понеслось.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Приехали...Резервации скоро будут.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад



    Обычные пользователи в Интернете ранее выразили опасения, что изъятия частных участков будут происходить не столько в пользу государства, сколько под строительство новых резиденций для чиновников в привлекательных местах.



    Эт не опасения, это так и будет. Шакалы чет совсем уже берега путают. Вова собственными руками себе копает

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Никак не нажрутся всё

  • ay

    ay
    1 час назад

    240 квадратных км - это, к примеру, прямоугольник 16 х 15 км или полоса 60 х 4. короче, прилично.

  • ay

    ay
    1 час назад

    или 24000 щасливых, новообретших земельку, дальневостошника.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Crasy



    собственными руками себе копает





    Тащем-то, наоборот, укрепляет. ФСО не даст в обиду президента.

  • Dodi

    Dodi
    57 минут назад

    Ахренеть...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    55 минут назад

    Сразу вспомнил ролик. Вы кто такие? Я вас не звал, идите на.....)))

  • Crasy

    Crasy
    53 минуты назад

    А что по этому поводу скажет местная вата?

  • Kaisla

    Kaisla
    44 минуты назад

    Ооооооо заскулили)))) а то у здешних обитателей у каждого как минимум по 10 гектар земли

  • Crasy

    Crasy
    40 минут назад

    Kaisla

    Ооооооо заскулили)))) а то у здешних обитателей у каждого как минимум по 10 гектар земли



    А вот и ватная логика ваты. Ну, тада норм. Пусть шакалы хапают землицу

  • Kaisla

    Kaisla
    36 минут назад

    Так и ты шакал схвати )))) на митинге видать людей выхватил )))теперь будешь скулить что воры снова разворовывают землю русскую

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    36 минут назад

    А земля не принадлежит народу? Государство это народ, а может наоборот, народ это государство. Совсем запутался.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    34 минуты назад

    Опять раскудахтались либерасты) Написано же - "изъятие для ГОСНУЖД". Для нужд государства. Соответственно, если кто не рад помочь своему государству, то в общем то сразу ясно какому овальному он служит.

  • Kaisla

    Kaisla
    30 минут назад

    Да этим контрацептивам лишь бы поныть, сидят за чужие деньги-чужие деньги ищут))) у меня вон есть 10 соток так я и не переживаю ))) раз государству нужно пусть берет для госнужд)))

  • Crasy

    Crasy
    28 минут назад

    Да-да, для госнужд. Шубохранилища новые своим шалавам же надо строить

  • Crasy

    Crasy
    27 минут назад

    Raf Rafovich

    А земля не принадлежит народу? Государство это народ, а может наоборот, народ это государство. Совсем запутался.



    В нашей сране, государство - это кабаев, его кодла. И частично их шестерки по всем федеральным субъектам

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    24 минуты назад

    Kaisla , сегодня, 12:17

    Да этим контрацептивам лишь бы поныть, сидят за чужие деньги-чужие деньги ищут))) у меня вон есть 10 соток так я и не переживаю ))) раз государству нужно пусть берет для госнужд)))

    --Какой добрый. За забором кудахтать все могут. А вот когда к тебе придут интересно что ты запоешь? Мое не отдам? Где то это уже было.

  • Знаток28

    Знаток28
    23 минуты назад

    По всей стране китайские заводы и предприятия! Изъять и разогнать всех нахрен

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    22 минуты назад

    Crasy

    Raf Rafovich

    А земля не принадлежит народу? Государство это народ, а может наоборот, народ это государство. Совсем запутался.



    В нашей сране, государство - это кабаев, его кодла. И частично их шестерки по всем федеральным субъектам



    Ну ты то знатная шестерка госдепа анальному то хоть баксы из-за бугра шлют, а ты бесплатно Анальному и его шобле лижешь!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    22 минуты назад

    Клаус Хайда

    Опять раскудахтались либерасты) Написано же - "изъятие для ГОСНУЖД". Для нужд государства. Соответственно, если кто не рад помочь своему государству, то в общем то сразу ясно какому овальному он служит.



    Построите дом, потом у вас по беспределу его отожмут вместе с землёй,для каких небудь нужд.. а вас с семьёй поселят в комнату в общаги.. потом будете писать про либерастов и тд.. ​

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    21 минута назад

    вата - они как зоозащитники, кудахчут пока их самих не коснется

  • Kaisla

    Kaisla
    18 минут назад

    Конечно коснется , Путин злой)) у Медведева крутой особняк))) 30 пар трусов))) а у Сечина то с Миллером миллионы

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    17 минут назад

    жекА-жекА

    Клаус Хайда

    Опять раскудахтались либерасты) Написано же - "изъятие для ГОСНУЖД". Для нужд государства. Соответственно, если кто не рад помочь своему государству, то в общем то сразу ясно какому овальному он служит.



    Построите дом, потом у вас по беспределу его отожмут вместе с землёй,для каких небудь нужд.. а вас с семьёй поселят в комнату в общаги.. потом будете писать про либерастов и тд.. ​



    Так не стройте дом там, где его могут забрать (космодром, бассейны ГЭС и прочее) и будет вам счастье. И да, а разве в квартирах жить уже запретили?

  • Kaisla

    Kaisla
    15 минут назад

    Вот просто смех, никто даже этот документ не читал , а соплей то и слюней пораспускали, и дом уже отжимать собрались, до чего бестолочь школьная , 10000 евро уже кому обсудили у России клоуны???)))

  • full

    full
    11 минут назад

    А это не под Недимона указивка? Готовим правовую базу для отмазки подельника?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    11 минут назад

    » Kaisla , сегодня, 12:29

    Конечно коснется , Путин злой)) у Медведева крутой особняк))) 30 пар трусов))) а у Сечина то с Миллером миллионы

    А разве это не так?

  • Crasy

    Crasy
    9 минут назад

    Леонид Ильич

    Crasy

    Raf Rafovich

    А земля не принадлежит народу? Государство это народ, а может наоборот, народ это государство. Совсем запутался.



    В нашей сране, государство - это кабаев, его кодла. И частично их шестерки по всем федеральным субъектам



    Ну ты то знатная шестерка госдепа анальному то хоть баксы из-за бугра шлют, а ты бесплатно Анальному и его шобле лижешь!



    Тебе, кабаевской путане, не понять, что есть люди на свете, которые никому не лижут. Не за бесплатно, не за деньги. Ваша-то братия за денежки и не только на лизунство способна, ганглий у вас так работает

  • Kaisla

    Kaisla
    7 минут назад

    Ну давай расскажи мне про этих людей, нас ждет день опупительных историй от истерички оппозиционной, очень внимательно слушаю

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    6 минут назад

    Клаус Хайда

    жекА-жекА

    Клаус Хайда

    Опять раскудахтались либерасты) Написано же - "изъятие для ГОСНУЖД". Для нужд государства. Соответственно, если кто не рад помочь своему государству, то в общем то сразу ясно какому овальному он служит.



    Построите дом, потом у вас по беспределу его отожмут вместе с землёй,для каких небудь нужд.. а вас с семьёй поселят в комнату в общаги.. потом будете писать про либерастов и тд.. ​



    Так не стройте дом там, где его могут забрать (космодром, бассейны ГЭС и прочее) и будет вам счастье. И да, а разве в квартирах жить уже запретили?



    А ты все программы знаешь, где и как будут строить? Да и в квартирах жить пока не запретили, только поборов все больше и больше. Все кинулись к земле, а тут вон оно че .

  • Crasy

    Crasy
    5 минут назад

    Kaisla

    Ну давай расскажи мне про этих людей, нас ждет день опупительных историй от истерички оппозиционной, очень внимательно слушаю



    Нафига я тебе, дуре, буду что-то рассказывать?

  • Kaisla

    Kaisla
    3 минуты назад

    Соплежуи запишитесь на политическое ток шоу и там можете срать сколько угодно как все плохо))) может в рыло от кого получите)))

  • Kaisla

    Kaisla
    3 минуты назад

    Соплежуи запишитесь на политическое ток шоу и там можете срать сколько угодно как все плохо))) может в рыло от кого получите)))

  • Морской человек

    Морской человек
    2 минуты назад

    Попы отбирают, Росимущество отбирает, ФСБ отбирает, ФСО отбирает…

    Сцуко, скоро придёт какой-нибудь хмырь, сунет в нос корочку ЖЭК и отберет всё, что нажито непосильным трудом.

    Кругом у них гостайна. А то, что космодром гастарбайтеры с наркоманами строили, ничего?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 минуты назад

    Клаус Хайда

    жекА-жекА

    Клаус Хайда

    Опять раскудахтались либерасты) Написано же - "изъятие для ГОСНУЖД". Для нужд государства. Соответственно, если кто не рад помочь своему государству, то в общем то сразу ясно какому овальному он служит.



    Построите дом, потом у вас по беспределу его отожмут вместе с землёй,для каких небудь нужд.. а вас с семьёй поселят в комнату в общаги.. потом будете писать про либерастов и тд.. ​



    Так не стройте дом там, где его могут забрать (космодром, бассейны ГЭС и прочее) и будет вам счастье. И да, а разве в квартирах жить уже запретили?



    Не запретили. Не будите, платить за ЖКХ, за кап.ремонт, налог на недвижимость- запретят и в квартире жить. Вот заработаете денег, купите земельный участок, построите дом, а потом вдруг случится так..что земля нужна под какие-то нужды. Это же нормально. А то что человек пол жизни в этот дом вложил это мелочи, чинушем видней что лучше для нашего блага. Все кто такому раскладу не доволен, будет госдеповцем. Вот вы не госдеповец, вы соберёте мирно вещи и уйдёте. И вообще не чего людям иметь свои земельные участки с домами, пусть живут в 50 кв.м. квартирах.

  • Crasy

    Crasy
    2 минуты назад

    Kaisla

    Соплежуи запишитесь на политическое ток шоу и там можете срать сколько угодно как все плохо))) может в рыло от кого получите)))



    Без твоих советов тупых обойдемся. А в рыло зарядить мы и сами способны.

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