Власти Новоалексеевки настаивают на том, чтобы танки не ездили через их село

После инцидента в Новоалексеевке Завитинского района, когда через двор жилого дома проехал танк, в селе подняли вопрос об изменении маршрута, по которому периодически проезжают военные. Местные власти намерены добиться того, чтобы путь танков больше не пролегал через населенный пункт. По словам главы сельской администрации, военная техника проезжает через Новоалексеевку несколько раз в год.

Глава населенного пункта Татьяна Доценко рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что она уже связалась по телефону с командиром Екатеринославской военной части и подняла вопрос об изменении маршрута, по которому проезжают танки.

«Сейчас пока командир не может заняться этим вопросом, он отсутствует, освободится после 15 апреля, тогда мы и начнем уже предметно все обсуждать. Я параллельно еще письменное обращение отправлю военным, чтобы не только устно мы все это решали. Но маршрут надо менять однозначно», – сказала Татьяна Вячеславовна.

По словам главы села, танки проезжают через населенный пункт несколько раз в год – военные ездят на учения и обратно. Раньше из возникающих проблем были только разбитые дороги, но военные их периодически восстанавливали. Других трудностей, рассказывает Татьяна Вячеславовна, до недавнего времени не было, не считая случая, когда несколько лет назад танк задавил корову.

Тем временем члены пострадавшей семьи рассказали, что военные выплатили им ущерб в 30 тысяч рублей и взяли с людей расписку о том, что претензий они не имеют. При этом реальный ущерб, нанесенный двору, власти района оценили в 72 тысячи рублей. По словам хозяйки земельного участка Елены Владимировны, специалисты уже составили смету на оплату стройматериалов и работу строителей.

«72 тысячи – это ущерб только по двору, не учитывая собаку. Пес находился в будке в тот момент, когда по ней проехал танк. Ему удалось выжить, но он получил серьезные травмы, он ничего не слышит, у него сломана челюсть. Сейчас собаку надо везти в Благовещенск, потому что у нас в районе ему не смогут оказать помощь – нет ни специалистов, ни технических возможностей. Собака – это член семьи, все прививки у него всегда во время стоят, он чипирован. Мы все его любим, и сейчас он остался калекой. Но мы будем еще разговаривать с военными, покажем им смету, что сумма ущерба оказалась больше. Вообще, они, конечно, настроены нам помочь, обещали, что и двор помогут восстановить и с собакой помогут, видно, что они очень переживают», – рассказала дочь хозяйки Вера Вырва.

Между тем травмы получил и один из участников происшествия – водитель танка. Он рассказал, что причиной случившегося стала поломка техники. «С брони спрыгнул – у него сильное рассечение было, текла кровь. Он извинялся перед нами: "Простите, пожалуйста, мы всё поправим, починим. Я боялся задавить детей". Я была и в стрессе, и в испуге, но на скорости он хорошей нёсся», – рассказала хозяйка земельного участка Елена Курская.

Были ли на улице дети, которых водитель танка якобы боялся задавить, Елена Курская от пережитого шока не помнит. Но, по ее словам, на колонну из 30 военных машин нередко выбегает посмотреть ребятня. Да и танки пытались въехать во двор не раз.

«Знак был, что нельзя ездить больше 20 километров в час, его сносили, может быть, не только танки. И в забор въезжали уже один раз, у нас деревянный был до этого. Вот построили уже железный, поярче, чтобы заметный был. Ну и видите, как получилось. И телят восемь лет назад задавили у моего брата», – добавила Елена Владимировна.

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