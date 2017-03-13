Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:07 0

Умер известный журналист-международник Юрий Выборнов

Умер известный журналист-международник Юрий Выборнов
Фото: donbass.com

Ушёл из жизни известный журналист-международник Юрий Выборнов. Об этом сообщил его сын Константин Выборнов на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт ТАСС. Сын журналиста уточнил, что прощание состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в полдень.

Коллеги Юрия Викторовича отзываются о нём исключительно как о большом профессионале, знатоке своего дела.

«Будучи зрителем, смотрел, как он строит фразы, как он умеет филигранно точно, что было нехарактерно для советского телевидения, строить фразы, подбирать слова. И когда я стал главным редактором, через много лет после этого, я своим молодым коллегам говорил – найдите записи Юрия Выборнова и учитесь, чтобы фраза вбивалась в уши слушателя», – рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, уточнив, что лично с Выборновым знаком не был, но считает его своим учителем.

Юрий Выборнов родился в 1946 году. В середине 1980-х работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии, позднее – собкором ОРТ в Австрии, а также был собкором Первого канала в Израиле.

Его репортажи отличал яркий слог, фактурные описания традиций и культуры европейских народов. Юрий Викторович передавал также острые репортажи о ситуации в отношениях Палестины и Израиля.

Просмотров всего: 99

#память #СМИ #ТВ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Джорджа Майкла похоронили в Лондоне спустя 3 месяца после смерти
Общество

В России стартовал эксперимент – лечение по телефону: обзор прессы
В России и мире

Участников британского реалити-шоу, живущих в глуши, не предупредили о закрытии проекта
Общество

В Благовещенске простятся с педагогом музыкальной школы Еленой Черных