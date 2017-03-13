Умер известный журналист-международник Юрий Выборнов

Фото: donbass.com

Ушёл из жизни известный журналист-международник Юрий Выборнов. Об этом сообщил его сын Константин Выборнов на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт ТАСС. Сын журналиста уточнил, что прощание состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы в полдень.

Коллеги Юрия Викторовича отзываются о нём исключительно как о большом профессионале, знатоке своего дела.

«Будучи зрителем, смотрел, как он строит фразы, как он умеет филигранно точно, что было нехарактерно для советского телевидения, строить фразы, подбирать слова. И когда я стал главным редактором, через много лет после этого, я своим молодым коллегам говорил – найдите записи Юрия Выборнова и учитесь, чтобы фраза вбивалась в уши слушателя», – рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, уточнив, что лично с Выборновым знаком не был, но считает его своим учителем.

Юрий Выборнов родился в 1946 году. В середине 1980-х работал собственным корреспондентом Гостелерадио в Италии, позднее – собкором ОРТ в Австрии, а также был собкором Первого канала в Израиле.

Его репортажи отличал яркий слог, фактурные описания традиций и культуры европейских народов. Юрий Викторович передавал также острые репортажи о ситуации в отношениях Палестины и Израиля.

Просмотров всего: 99

#память #СМИ #ТВ

распечатать