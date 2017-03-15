Мост Благовещенск – Хэйхэ войдет в госпрограмму развития ДФО

Строящийся мост через Амур между городами Благовещенск – Хэйхэ станет важным инфраструктурным объектом в Амурской области, заявил в Благовещенске министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Проект моста будет включен в государственную программу развития Дальнего Востока, сообщает ИА «Восток России».

Как отметил министр, это необходимо для того, чтобы оказывать необходимое содействие и на международном уровне. «Я имею ввиду двусторонние отношения с китайскими партнерами, а также и на федеральном уровне. Здесь имеются в виду проблемы, которые связаны с работой этого моста, например, обустройство пунктов пропуска», – сказал министр.

Также Александр Галушка сообщил, что для ДФО создан механизм включения частных инвестпроектов, реализуемых без федеральных средств, в состав государственной программы развития Дальнего Востока.

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