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Мост Благовещенск – Хэйхэ войдет в госпрограмму развития ДФО

Мост Благовещенск – Хэйхэ войдет в госпрограмму развития ДФО

Строящийся мост через Амур между городами Благовещенск – Хэйхэ станет важным инфраструктурным объектом в Амурской области, заявил в Благовещенске министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Проект моста будет включен в государственную программу развития Дальнего Востока, сообщает ИА «Восток России».

Как отметил министр, это необходимо для того, чтобы оказывать необходимое содействие и на международном уровне. «Я имею ввиду двусторонние отношения с китайскими партнерами, а также и на федеральном уровне. Здесь имеются в виду проблемы, которые связаны с работой этого моста, например, обустройство пунктов пропуска», – сказал министр.

Также Александр Галушка сообщил, что для ДФО создан механизм включения частных инвестпроектов, реализуемых без федеральных средств, в состав государственной программы развития Дальнего Востока.

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#Китай #областная власть #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    55 минут назад

    Эдакое окно в Европу, только в Китай)

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    44 минуты назад

    Сначала наши радостно сообщили, что в строительство моста не будет вложено ни копейки государственных средств, все финансируют китайцы! Теперь вот и Галушка подтягивается дербанить китайские деньги от имени государства, надо же, масквичей хотели кинуть и в долю не взяли, непорядок, однако...

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    29 минут назад

    Скажите Галушки, что нужен ещё второй мост через Зею, старый уже не вывозит..китайцы на второй мост денег не дают.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    5 минут назад

    Какие громкие заявления про развитие!)))

    Диву даёшься! Во первых, мост не между городами, а за пределами городов, тем более Благовещенска! А во вторых, не для развития, а для успешной продажи всего имущества страны в Китай – вот назначение моста.

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