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В Багдаде грузовик, начинённый взрывчаткой, унёс жизни 17 человек

В Багдаде грузовик, начинённый взрывчаткой, унёс жизни 17 человек
Фото: twitter.com

17 человек погибли в Ираке в результате взрыва грузовика. Это произошло на блокпосту у южного въезда в Багдад, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. По данным источника информагентства в правоохранительных органах, грузовик был начинён взрывчаткой.

Рядом с ним находились другие машины, некоторые из которых после взрыва загорелись.

В багдадской полиции уточнили, что при взрыве погибли 17 человек, ещё 60 – получили ранения различной степени тяжести. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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#происшествия

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