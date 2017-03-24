В Багдаде грузовик, начинённый взрывчаткой, унёс жизни 17 человек

Фото: twitter.com

17 человек погибли в Ираке в результате взрыва грузовика. Это произошло на блокпосту у южного въезда в Багдад, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. По данным источника информагентства в правоохранительных органах, грузовик был начинён взрывчаткой.

Рядом с ним находились другие машины, некоторые из которых после взрыва загорелись.

В багдадской полиции уточнили, что при взрыве погибли 17 человек, ещё 60 – получили ранения различной степени тяжести. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Просмотров всего: 41

#происшествия

распечатать