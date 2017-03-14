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Сегодня, 09:25 0

Минвостокразвития предлагает обменивать дальневосточный гектар, оказавшийся с обременением

Минвостокразвития предлагает обменивать дальневосточный гектар, оказавшийся с обременением
Фото: rueconomics.ru

В закон о дальневосточном гектаре внесена поправка об обмене предоставленного участка, заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании в Приамурье, сообщает «Экономика сегодня». Такая практика уже реализована в Амурской области. Александр Галушка назвал ее «очень правильной».

В закон о дальневосточном гектаре внесена поправка об обмене предоставленного участка, если тот окажется под обременением. Остается только распространить практику Приамурья на всю программу. Уполномоченные органы теперь будут обязаны предоставить заявителю новый участок.

Кроме того, в ходе совещания подняли вопрос об увеличении территорий, доступных для получения гектара. В результате площадь доступных земель была увеличена на 96 тысяч квадратных километров.

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#визиты #российская власть #сельское хозяйство #экономика

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