150 лет назад Россия и США подписали договор о продаже Аляски

Фото:: КП

Аляска, открытая русской экспедицией в 1732 году, являлась владением России в Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, а с 1799 года стала специально учреждённой монополией: Русско-американской компанией.

В начале XIX века Аляска приносила доходы в русскую казну за счёт торговли пушниной, но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут весьма превышать потенциальную прибыль. Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве царской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о её приобретении Соединёнными Штатами начались в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне.

На особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II 28 декабря 1866 года, было принято решение о продаже российских владений Северной Америке. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски США за 7 миллионов 200 тысяч долларов (11 миллионов царских рублей).

Площадь проданной территории составила чуть более 1,5 миллиона квадратных километров.

* * *

260 лет назад родился Жан Франсуа Пилатр-де-Розье – французский физик, химик, один из пионеров авиации, известный тем, что первым (совместно с маркизом д’Арланд) совершил свободный полёт на воздушном шаре. Горячий поклонник экспериментов братьев Монгольфье, он поднимался на воздушном шаре сначала один, потом с Жиру де Виллетом. Полный и решительный опыт был произведён 21 ноября 1783 года – на шаре, диаметром 15,5 метра и высотой 24 метра.

Тогда единомышленникам удалось достичь серьёзной высоты.15 июня 1785 года Розье собирался перелететь через Ла-Манш, но шар загорелся, и учёный погиб вместе со своим спутником Роменом.

* * *

105 лет назад родился советский драматург и сценарист Александр Гладков. Первая пьеса Гладкова – героическая комедия в стихах «Давным-давно» (первое название – «Питомцы славы») была написана в 1940 году. Её премьера состоялась 7 ноября 1941 года в осаждённом Ленинграде; пьесу ставили многие фронтовые бригады и театры в тылу. Постановка пьесы в 1943 году в Центральном театре Красной Армии была отмечена Государственной премией. В День Победы, 9 мая 1945 года, спектакль шёл в Большом драматическом театре. Пьеса переведена на многие языки, послужила основой для популярной музыкальной комедии «Голубой гусар» (композитор Н. Рахманов).

А в 1962 году Эльдар Рязанов снял по гладковской пьесе свою знаменитую кинокомедию «Гусарская баллада» с Ларисой Голубкиной и Юрием Яковлевым в главных ролях.

* * *

80 лет назад родился американский актёр и режиссёр Уоррен Битти. В кино Битти прославили роли беспощадных гангстеров, как положительных, так и отрицательных – Клайда Бэрроу в «Бонни и Клайде», Дика Трэйси в одноимённой ленте и Багси Сигела в «Багси». Как актёр Битти был отмечен премией «Золотой глобус» – за роль в фильме «Небеса могут подождать». Снятый Битти по мотивам книги «Десять дней, которые потрясли мир» фильм об Октябрьской революции, «Красные», был в 1982 году номинирован на премию «Оскар» в 12 номинациях и принёс Битти награду за лучшую режиссуру. Первоначально Битти рассчитывал, что фильм снимет Сергей Бондарчук, но его участие в проекте оказалось невозможным по политическим причинам. В начале 2000-х Битти оставил кинематограф ради политической деятельности. На выборах губернатора Калифорнии он активно выступал против Арнольда Шварценеггера. Сегодня бывший актёр и режиссёр воспитывает детей, а также занимается политической работой.

На последней церемонии вручения премии «Оскар» Уоррен Битти оказался втянут в скандал, когда перепутали название фильма-победителя. Битти и его коллега Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла-Ленд». После этого режиссёр картины Шазелл успел подняться на сцену и сказать несколько фраз. Однако в этот момент организаторы объявили, что произошла ошибка: премия в самой престижной номинации на самом деле присуждена ленте «Лунный свет».

Просмотров всего: 319

#история #кино #культура #наука #праздники #США

распечатать